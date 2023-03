Dalla decisione al caso politico

L’espulsione dell’ex deputata Maura Tomasi dal Carroccio, è diventata un caso politico. Le motivazioni del provvedimento, firmato dalla segreteria federale, sono legate ad alcune dichiarazioni che la vicesindaco di Comacchio ha fatto all’indomani della sua mancata ricandidatura alla Camera dei deputati. Ma l’espulsione si è trasformata in uno scambio di accuse tra lei e il senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni additato come vero responsabile. In realtà, come spiegato anche dal commissario regionale della Lega, Matteo Rancan, le motivazioni sono legate a dinamiche interne al partito.