Dalla divisa alla politica: "Da poliziotto indagai sulla mafia nigeriana. Lotterò per la sicurezza"

"Non mi basta che Ferrara sia la città più bella, voglio che sia anche la più sicura". Da poliziotto in pensione (non ex, perché "mi sentirò agente per sempre"), Stefano Perelli non può che mettere la lotta alla criminalità in cima alle sue priorità, qualora dovesse essere eletto alle amministrative di giugno. Nato a Ferrara, 61 anni in aprile, sposato con due figli, ha trascorso 37 anni della sua vita in uniforme, 24 dei quali negli uffici della squadra mobile estense. E ora ha deciso di scendere in campo nella lista della Lega.

Perelli, perché ha scelto la politica?

"Sono in pensione e non riesco a stare fermo. Amavo il mio lavoro e l’ho lasciato a malincuore. Mi piacerebbe fare qualcosa per la mia città e portare la mia esperienza al servizio dei ferraresi. Il vicesindaco Nicola Lodi mi ha fatto la proposta e l’ho ritenuta interessante".

Perché proprio la Lega?

"Sono sempre stato orientato verso quella parte. Poi i cinque anni della giunta di Alan Fabbri hanno portato a risultati che sono sotto gli occhi di tutti".

Che rapporto ha col sindaco?

"Non posso che ringraziarlo, insieme al suo vice. Durante la fase processuale del caso mafia nigeriana ho trovato in loro interlocutori sempre pronti a sostenerci".

Quasi quarant’anni in polizia. Quali indagini l’hanno maggiormente segnata?

"Sicuramente quella sulla mafia nigeriana. Sono stati cinque anni di lavoro durissimo, non dormivamo la notte. Ferrara era uno dei principali centri sotto il controllo dei clan. Alla fine abbiamo ottenuto un risultato di rilevanza nazionale".

Altri casi?

"L’omicidio di Pier Luigi Tartari (ucciso ad Aguscello nel corso di una rapina, ndr). Fu un’indagine difficile, per dodici giorni non tornammo nemmeno a casa. Ma alla fine arrestammo tutti i responsabili. Ricordo anche il delitto di Leda Avanzi, un’anziana morta in modo assurdo".

Se dovesse essere eletto, quale sarebbe la sua priorità?

"La sicurezza. In questi anni è stato fatto molto, ma non bisogna adagiarsi sugli allori".

Quali le principali criticità?

"I furti, soprattutto nelle periferie. Se dovessi essere eletto saprei come muovermi, in collaborazione ovviamente con le forze dell’ordine, per incidere sulle aree maggiormente colpite".

In lista c’è anche un suo ex collega, Pietro Scroccarello. Come vede l’ipotesi di tornare a lavorare insieme?

"Pietro è il numero uno. A lui devo tutto. Quando arrivò a Ferrara io ero alle volanti e lui, da dirigente, portò importanti cambiamenti. Si creò subito feeling e mi volle con sé alla Mobile. Lavorare insieme in questa avventura potrebbe dare bei risultati".

Che idea si è fatto degli avversari?

"Ancora non chiara, ma il rispetto è massimo".

Nella sua carriera ha mai incrociato l’avvocato Fabio Anselmo?

"Mi pare di non averlo mai incontrato. Ma potrei sbagliare, i processi a cui ho partecipato sono tantissimi".

Cosa si aspetta dalle urne?

"Ovviamente speriamo di vincere. La squadra schierata è ottima, fatta di gente competente e preparata. Lodi ha messo le persone giuste al posto giusto".

Se non dovesse essere eletto?

"Mi piacerebbe comunque collaborare con la giunta. La cosa a cui tengo di più non è il fine personale, ma la sicurezza della mia città".