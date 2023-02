Dalla Finlandia a Ferrara per conoscere le imprese

"Mi ha sorpreso la qualità delle tecnologie di cui disponete nel campo delle energie rinnovabili: si tratta di tecnologie avanzate e di qualità, gestite da maestranze di alto livello. Siano venuti in Italia per approfondire la conoscenza dei vostri metodi di insegnamento, ma siamo anche interessati alle tecnologie che impiegate nel fotovoltaico: per questo abbiamo visitato l’Istituto tecnico Copernico Carpeggiani di Ferrara e l’azienda Marani Manuele Impianti e i suoi cantieri". Così Kai Harkonen, docente dell’Istituto tecnico della Regione di Oulu, nel nord della Finlandia, che, insieme a un collega dello stesso istituto, Kristian Fyrsten, ha partecipato a un progetto di collaborazione con l’ITI di Ferrara: "Ci hanno contattato in settembre – spiega Eliana Colaianni, docente d’inglese del Copernico Carpeggiani –. Hanno manifestato interesse a visitare il nostro Istituto, l’Università e alcune aziende del territorio, con particolare riguardo alle tecnologie legate all’energia solare. Ecco perché ci siamo rivolti a Manuele Marani". "Abbiamo mostrato loro il nostro modello d’impresa, l’azienda famigliare emiliano-romagnola; le tecnologie che utilizziamo, la qualità delle nostre maestranze" spiega Manuele Marani, storico socio di Cna e presidente degli impiantisti elettrici.