Dalla Grande Guerra alla Storia di Morante

Oggi, dalle 16 alle 19, nella biblioteca del Centro Documentazione Donna, in via Terranuova 12b, un incontro con Monica Farnetti, Mariella Grande e Silvia Mori. Durante l’incontro le tre relatrici commenteranno romanzi presi come esempio di come le storie di vita di persone comuni si inseriscono, illuminano e rileggono la storia ufficiale. Monica Farnetti parlerà di ‘La Storia’ di Elsa Morante, romanzo esemplare di questo tipo di rilettura. Mariella Grande di ‘Le quattro ragazze Wieselberger” di Fausta Cialente, indispensabile per capire l’irredentismo e le sue conseguenze, così come nell’offrire l’interpretazione della scrittrice delle cause e conseguenze della Grande Guerra. Silvia Mori ha pubblicato tre romanzi e una raccolta di racconti che hanno al centro persone della sua famiglia: cento anni di storia italiana raccontati attraverso le vicende pubbliche e private di una famiglia caratterizzata da un attivo impegno politico e sociale.

Monica Farnetti, ferrarese, è docente di italianistica presso l’università di Sassari. Autrice di un gran numero di saggi critici, si dedica soprattutto alla scrittura delle donne. Nell’impossibilità di citare tutti i suoi lavori, segnaliamo la sua ultima pubblicazione: Sorelle. Storia letteraria di una relazione. Mariella Grande, romana, vive a Trieste dove ha collaborato con la Casa internazionale delle donne e con la casa editrice Vita Activa. Tiene una rubrica radiofonica in cui presenta l’opera di scrittrici e intellettuali triestine del passato e conduce interviste. Silvia Mori, vive e lavora a Roma. Con la casa editrice Tufani ha pubblicato numerosi libri tra cui quelli della tetralogia citata: Il mio nonno aveva un gatto (2007), Contra’ di mezzo (2020), La dama del quintetto (2012), Polveri di Luna (2014).