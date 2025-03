Dalla guerra un sogno che si avvera. L’impegno e la nuova vita di Irina

Ci sono storie che meritano di essere raccontate, per fare emergere il coraggio, la tenacia e l’entusiasmo dei loro protagonisti, perché dietro ai numeri e alle statistiche ci sono persone, sogni e speranze che prendono forma grazie a percorsi virtuosi di accoglienza e formazione. Una di queste storie è quella di Iryna, una ragazza di 17 anni che, all’inizio dell’estate 2024, ha lasciato l’Ucraina insieme alla madre e al fratellino per sfuggire agli orrori della guerra. A Copparo ha trovato rifugio presso la zia, accolta da una comunità solidale e pronta a sostenerla nel suo nuovo inizio.

Nonostante la difficoltà di un cambiamento così radicale e il successivo rientro della madre in patria, Iryna non si è persa d’animo. Determinata a prendere in mano le redini del proprio futuro, ha scelto di iscriversi al corso per Operatore della Ristorazione presso la Fondazione San Giuseppe Cfp Cesta, potendo contare su un’esperienza simile maturata nel suo paese d’origine. Grazie ai Fondi Europei gestiti dalla Regione Emilia-Romagna, che finanzia la formazione tecnico-professionale e promuove interventi mirati al successo formativo, Iryna ha potuto affiancare al percorso di studi un corso di italiano extracurriculare nel pomeriggio, sempre presso il Cfp Cesta. Questo le ha permesso di migliorare rapidamente la padronanza della lingua e di affrontare con maggiore sicurezza il suo cammino scolastico, gettando solide basi per il futuro.

I suoi progressi sono sorprendenti: grazie all’entusiasmo con cui partecipa ai laboratori pratici e ai lavori di gruppo, ha sviluppato competenze non solo professionali, ma anche linguistiche. Attualmente, nell’ambito del corso di Operatore della Ristorazione, sta svolgendo uno stage un noto locale copparese, dove si sta mettendo alla prova con grande impegno e determinazione. Queste esperienze pratiche rappresentano un tassello fondamentale per preparare i giovani al mondo del lavoro, grazie a una formazione pensata in collaborazione con le aziende per rispondere ai reali fabbisogni occupazionali del territorio. Iryna terminerà il suo percorso di studi al Cfp Cesta nel 2026, ma il suo esempio è già oggi una testimonianza concreta di come l’integrazione possa trasformarsi in un’opportunità di crescita per l’intera comunità. Storie come la sua dimostrano il valore degli strumenti messi in campo quotidianamente dal Cfp Cesta, con il sostegno della Regione e dei Fondi Europei.