Dalla macchina da scrivere all’era del digital marketing

Stasera alle 18 nella sala convegni dell’hotel Carlton a Ferrara, Susanna Messaggio - ex personaggio televisivo e oggi psicopedagogista e giornalista - interverrà nell’evento organizzato da Ferrara Cambia dal titolo ’Dalla macchina da scrivere alle Digital Pr una panoramica sulle evoluzioni della comunicazione’. Il Presidente dell’associazione, Andrea Maggi, introdurrà il talk ed Elisa Stefanati, giornalista e psicoterapeuta, intervisterà Susanna Messaggio su un tema quanto mai di attualità: come è cambiata la comunicazione con l’avvento di internet e dei social. L’ingresso è gratuito ed aperto al pubblico fino alla concorrenza dei posti.

"Dopo la serata tutta dedicata al ‘Made in Italy’ e al ‘Made in Ferrara’ – afferma Maggi - tenutasi il mese scorso presso l’Istituto Vergani, continua la serie di appuntamenti organizzati da Ferrara Cambia. Dopo la Messaggio, avremo il piacere, il 12 maggio alle 18 nella Sala Arengo del Comune, di ospitare Andrea Cangini, già senatore della Repubblica e direttore di QN- il Resto del Carlino, che presenterà il suo ultimo volume ’Coca Web’. Insomma, come Ferrara Cambia aps continuiamo nella organizzazione di iniziative per la città raccogliendo nel contempo idee e progetti nuovi per la città". Sarà una occasione interessante per ripercorrere la carriera di Susanna Messaggio, figura poliedrica e versatile, nota al grande pubblico televisivo come presentatrice, attrice e ora imprenditrice di successo nel campo della comunicazione farmaceutica, della salute e del benessere con una propria Agenzia che vede come consulente la stessa Stefanati. La vita di Susanna Messaggio ha sempre viaggiato su due binari paralleli che hanno finito per incontrarsi: il mondo dello spettacolo e quello della comunicazione. Tra una registrazione televisiva ed un casting, ha conseguito due lauree, una in Lingua e letteratura tedesca ed una in Psicopedagogia. Docente in comunicazione e marketing in numerosi Master, è autrice di diverse pubblicazioni e scrive, tra gli altri, per QN e il Corriere della Sera. Scoperta a 16 anni da Cino Tortorella, ha mosso i primi passi in Tv al fianco di Enzo Tortora e Raimondo Vianello guadagnandosi il favore del pubblico grazie ai modi composti e garbati, fino alla “consacrazione” televisiva con Mike Bongiorno. A fine anni ’90 ha fondato una propria società di comunicazione e pubbliche relazioni. Vita Privata. Susanna Messaggio vive e lavora a Milano, ha due figli Martina e Jacopo ed è sposata con il manager Giorgio Olivieri. E’ prevista la diretta su Facebook alla pagina di Ferrara Cambiaaps.