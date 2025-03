Dalla maternità al corpo in vetrina, salute in primo piano

Si è svolto, a Ferrara, il convegno ’Essere Donna’, organizzato dall’Azienda Usl e dall’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara. L’evento ha affrontato temi importanti per la salute femminile, con un focus particolare sulle giovani donne. La direttrice Generale delle due Aziende Sanitarie ferraresi, Nicoletta Natalini, intervenendo all’incontro, ha sottolineato l’impegno delle aziende nel campo della salute femminile, sia per le dipendenti (oltre il 60% sono donne) che per le utenti. "L’obiettivo dell’iniziativa – sottolinea Natalini – è quello di offrire una prospettiva innovativa sulla salute che non si limiti alla cura delle patologie, ma abbracci anche il benessere". Dopo l’apertura dei lavori e i saluti delle autorità, tra cui Cristina Coletti (assessore del Comune di Ferrara), si sono susseguiti diversi interventi. Giulia Bregoli e Giulia Marafon hanno trattato il tema della prevenzione in consultorio. Ruby Martinello ha approfondito la questione del dolore pelvico, mentre i disordini mestruali sono stati l’argomento di Alessia Palano. I lavori sono proseguiti con gli interventi di Maria Ferrara (disturbi psichiatrici perinatali), Roberta Sivieri (“Mamma mia!! diamo parole alle sfumature della maternità”), Marina Padroni (cefalea e donna), Linda Borra e Chiara Scrignoli (“Perfetta per i like: il corpo in vetrina”). Gli interventi scientifici sono stati intervallati dalla musica di Emma Fogli e Cinzia Magri. Ha organizzato l’incontro l’Unità Operativa Formazione e Processi della Docenza Integrata delle Aziende Sanitarie ferraresi, diretta da Marilena Bacilieri, con la responsabilità organizzativa affidata a Michele Dalpozzo. L’immagine della locandina è stata curata dagli studenti dell’istituto Einaudi di Ferrara.