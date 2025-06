Dalla moda alla danza, torna Mani in campus. Al factory Grisù la rassegna dedicata ai ragazzi

Torna Mani in campus, la rassegna dedicata ai ragazzi fra i 12 e i 15 anni che si terrà al factory Grisù dal 23 giugno al 18 luglio. Quest’anno offre 11 laboratori di una settimana ciascuno. Creatività artigiana, innovazione tecnologica e divertimento: gli ingredienti di Mani in Campus il ciclo di laboratori che trasformano l’estate dei ragazzi in un’esperienza di crescita e scoperta, a diretto contatto con professionisti di tanti settori. Dall’arte del fumetto alla danza, dalla fotografia alla stampa 3D, dalla moda all’animazione. Mani in Campus nasce da un’idea di Cna ed è organizzato grazie alla collaborazione tra l’associazione di categoria e Factory Grisù. "Mani in Campus – spiega Jessica Morelli, vice presidente di Cna – è una delle tante iniziative che Cna rivolge ai giovani". I laboratori

dal lunedì al venerdì,

dalle 9,30 alle 12,30.