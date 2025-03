Dalla mostra ’Sibille’ in pinacoteca alla camminata. Ecco tutti gli eventi della Festa della donna

Le iniziative per la Giornata Internazionale della donna si svolgeranno a Cento nell’intera giornata, grazie alla collaborazione di Assessorato alla Pari Opportunità, Cultura, Civica Pinacoteca e di alcune associazioni del territorio. Per tutta la giornata di sabato 8 marzo, vi sarà l’ingresso gratuito per le tutte le donne che vorranno visitare la Pinacoteca e la Chiesa di San Lorenzo aperte dalle 10 alle 19. Tante le altre iniziative messe in campo. Dalle 9.30-12.30 in Piazza Guercino ci sarà il banchetto di distribuzione mimosa a cura di CGIL SPI Coordinamento Donne Ferrara e il Banchetto di frutta e prodotti nepalesi a cura di Apeiron ODV mentre alle 11 in Pinacoteca ci sarà l’inaugurazione della mostra "Sibille" di Clara Brasca curata da Valeria Tassinari. Alle 15.30 al Bosco Integrale arriva la camminata ‘Femminile nel Bosco" organizzato da Bosco Integrale Caterina Novi OdV, visita curata da Chiara Pellizzola. Si tratta di un percorso per comprendere il femminile in natura. Camminata adatta a tutti su sterrato, partecipazione a offerta libera a favore del Bosco Integrale. Alle 17.30 in Pinacoteca ci sarà la visita a tema "Donna. Rappresentazioni d’arte", gratuita ma prenotazione obbligatoria a pinacoteca@comune.cento.fe.it e la giornata si concluderà alle 19.30 al Centro sociale Ancescao di Via Ugo Bassi 49 con un momento conviviale a cura degli anziani.