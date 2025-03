Dalla nascita di Spina fino ai romani. La storia antica della città lagunare

Sabato alle 18.30, al Museo Delta Antico si terrà la presentazione del libro-intervista "Dialogando con l’archeologia", scritto da Luciano Boccaccini in dialogo con Stella Patitucci Uggeri, professore emerito di Archeologia Cristiana e Medievale dell’Università di Cassino. Lo scrittore ha percorso, in chiave di intervista, le tappe più significative della lunga esperienza archeologica di Patitucci.

Il libro è articolato in sei distinti capitoli e spazia dalla nascita della città di Spina, alla scoperta del Delta di età romana, alla Comacchio in età tardoantica e bizantina, terminando con un focus sulla vita di Patitucci e su quella del compianto marito Giovanni Uggeri. Dagli scavi a Spina alle tracce dei Romani nel Delta, fino alla prima Comacchio tardoantica, Stella Patitucci, insieme al marito, ha contribuito in maniera fondamentale allo studio degli insediamenti umani nell’antico Delta del Po.

Il tutto racchiuso nel libro scritto da Luciano Boccaccini, scrittore e giornalista pubblicista, autore di una cinquantina di pubblicazioni di carattere letterario, storico e sociologico relative soprattutto a Comacchio, volte a far conoscere e valorizzare il patrimonio di questo particolare territorio.

Oltre all’autore e al professore emerito Stella Patitucci Uggeri, durante l’evento interverranno l’assessore alla Cultura del Comune di Comacchio Emanuele Mari e il direttore del Museo Delta Antico Marco Bruni.