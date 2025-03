Dalla pandemia il lento e inarrestabile declino. Fu teatro di allenamenti, partite e tante sfide

Dalla pandemia in poi, con i grandi cambiamenti sociali che sono conseguiti, il campo da calcio di San Biagio ha subito un inesorabile svuotamento, fino ad arrivare al completo inutilizzo. Oggi, di fatto, è uno spazio verde privo di una specifica destinazione d’uso. "Adesso però è nostra intenzione promuovere una manifestazione di interesse rivolta ad associazioni, enti o sodalizi non a scopo di lucro per la concessione dell’ex campo in comodato gratuito per sei anni", l’annuncio

del Comune di Bondeno.