Dalla parte degli ultimi. Utenti senza cure dentistiche. Caritas: "Creiamo l’ambulatorio"

Manca poco all’apertura del centro diurno e già Caritas pensa a un nuovo servizio: un ambulatorio dentistico che possa offrire cure per uno degli aspetti più delicati della salute e del benessere personale. Un’esigenza diffusa tra chi si rivolge a Caritas, ma che richiede un aiuto per trovare uno spazio adatto. "È un’altro di quei servizi che a Ferrara manca – racconta Paolo Falaguasta, direttore di Caritas –: i nostri ambulatori di medicina di base di via Brasavola non hanno strumentazioni particolari, non sono attrezzati per diventare un ambulatorio dentistico, che per essere a norma deve avere due bagni, uno per il personale e uno per gli utenti, una sala d’attesa, uno spogliatoio, l’ambulatorio vero e proprio e una zona sterilizzazione. Stiamo cercando un appartamento di almeno 70 metri quadri ma è difficile trovarlo. Non è fondamentale che sia già pronto e attrezzato. Certo se fosse uno spazio già predisposto, magari di un dentista che va in pensione, sarebbe meglio, ma a noi andrebbe bene anche un locale da convertire in ambulatorio".

L’idea è nata da diverso tempo. Le persone con basso reddito difficilmente hanno la possibilità di andare dal dentista. Per accedere alle cure odontoiatriche pubbliche servono requisiti che molti utenti che frequentano la Caritas non hanno. "I percorsi per accedere all’assistenza odontoiatrica non sono sempre possibili da parte di quella che è l’utenza media di Caritas – aggiunge Falaguasta –, per questo può capitare che persone con problemi ai denti si rechino al pronto soccorso e appesantiscano ancora di più una situazione già di per sé molto complessa da gestire. Noi vogliamo contribuire ad alleggerire il servizio pubblico, fornendo un posto in cui potersi recare invece di intasare il pronto soccorso per un ascesso". Anche andare privatamente da un dentista risulta difficile per persone in difficoltà: non viene richiesto l’Isee, ma le cure sono costose. "Noi vorremmo creare un ambulatorio dentistico a bassa soglia – conclude il direttore di Caritas – con un paniere di prestazioni di base che vanno dalla pulizia, all’otturazione, all’estrazione di un dente, alla cura di un ascesso". Al momento si sono già resi disponibili tre dentisti, che possono ‘donare’ un’ora a settimana, per arrivare a offrire un servizio che vada incontro alle necessità di tutte le persone che hanno problemi di questo tipo. Prima però bisogna trovare lo spazio.