Dalla parte delle donne, opportunità di fare impresa a Kabul

Il Rotary Club Area Estense ha sostenuto il progetto di sviluppo realizzato in Afghanistan da She Works for Peace, organizzazione senza scopo di lucro fondata in Italia che aiuta le donne creando opportunità di lavoro, istruzione e partecipazione alla vita pubblica. Il progetto ’Azbar’ permette alle donne di Kabul di avere accesso agli strumenti necessari per l’avvio e il mantenimento di micro-imprese domestiche che sono vitali all’interno del tessuto socio-economico afgano. La connessione tra Selene Biffi, presidente di She Works for Peace e il Rotary Club Area Estense è stata immediata. Soddisfatta Adele Del Bello (Rotary Club Ferrara, coordinatrice dell’iniziativa): “Il motto rotariano di quest’anno, ‘Create hope in the world’, ci richiama a ispirare speranza e per questo motivo l’Area Estense ha voluto sostenere questo progetto innovativo e concreto". Il progetto Abzar è destinatario di un District Grant ottenuto a seguito di una proposta candidata dai club dell’Area Estense in collaborazione con She Works for Peace e con la Cattedra Unesco.