Dalla Regione fondi per la disabilità

Anche a Terre del Reno arrivano fondi per la disabilità. "La Regione ha stanziato fondi, indirizzati a migliorare la mobilità e aumentare l’autonomia domestica – dice l’assessore alla diversabilità Filippo Marvelli – Anche al nostro Comune, nell’ambito del Distretto Ovest sono stati assegnati fondi per i nostri cittadini più fragili, indirizzati in due ambiti: l’acquisto o l’adattamento di un veicolo per le esigenze del disabile e l’acquisto di ausili, attrezzature ed arredi personalizzati per migliorare la propria vita a casa, anche nello svolgimento di attività di studio e lavoro". E spiega: "Si tratta di contributi importanti per migliorare gli spostamenti e la propria situazione casalinga, invito tutti gli interessati a consultare l’home page del nostro sito, dove troveranno tutti i dettagli del bando. Il termine per presentare la propria domanda è il 31 agosto 2023".