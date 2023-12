"Dalla Regione un aiuto alle attività commerciali"

"Colgo con favore l’attenzione spesso manifestata dai cittadini che vivono la piazza nelle osservazioni inerenti al tessuto commerciale. Attenzione che deve essere rivolta oltre l’area centrale del comune, il commercio ed una componente di sicurezza, anche nelle 8 frazioni che meritano attenzione adeguata". Così parla Edi Govoni, presidente Confesercenti Alto Ferrarese, che si esprime anche sulla nuova legge della Regione Emilia-Romagna. "E’ volta a trasformare l’economia urbana di città e paesi. Un investimento di 18 milioni di euro, provenienti dal Fondo di Sviluppo Regionale Europeo, a cui si sommano 25 milioni messi a disposizione dalla Regione – prosegue –. Il progetto vede coinvolti in una gestione unitaria e condivisa, l’amministrazione locale, per coordinare e valorizzare la peculiarità del territorio sia nell’aspetto sociale che ambientale. I titolari di attività commerciali e di somministrazione potranno intraprendere percorsi di rinnovamento dell’immagine (arredamento), soluzioni green nella scelta di strumenti a basso consumo (luci, riscaldamento-raffrescamento), dei servizi proposti (pagamenti elettronici, spedizioni), avviare o completare il processo di digitalizzazione o di informatizzazione e acquisto online". E puntualizza. "La buona volontà di chi già opera e la progettazione di nuove aperture dovrebbe essere sostenuta anche dai proprietari dei locali commerciali sfitti – dice – Come Confesercenti, con altre associazioni del territorio, sosteniamo la volontà di poter normare un contratto calmierato in fase di start up di una attività. Potrebbe prevedere adeguamenti economici temporali in rapporto al fatturato espresso dall’attività stessa. La legge regionale prevede la possibilità di creare dei centri che propongono una serie di funzioni e di servizi ove le attività commerciali rinnovate ne siano motore propulsivo".