Dalla rifondazione al miracolo . Tresigallo ricorda Edmondo Rossoni

"Dalla rifondazione all’agricoltor ferrarese passando per Edmondo Rossoni". È questo il nome del progetto nato dall’accordo tra il Comune di Tresignana e il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Un’idea condivisa tra l’onorevole Alessandro Amorese della Commissione Cultura della Camera dei Deputati e il sindaco di Tresignana Mirko Perelli, con unico comune denominatore Tresigallo, dove quest’anno ricadono tre anniversari: il 90° anniversario dall’effettivo inizio della rifondazione di Tresigallo, iniziata nel 1935, dopo le prime opere di urbanizzazione e l’inizio della realizzazione della Strada provinciale 15 a tutti nota come "Rossonia"; il 60° anniversario della morte di Edmondo Rossoni, tresigallese, giornalista, sindacalista, politico, ma soprattutto ideatore e realizzatore del "miracolo Tresigallo" – la Città Corporativa - la Città Ideale; il 250° anniversario della pubblicazione del trattato "L’Agricoltor Ferrarese" di don Domenico Chendi, nato a Formignana ma parroco a Tresigallo, che in una moderna opera ha tracciato le linee guida delle tradizioni agricole e le buone pratiche dei lavori dell’agricoltura.

Per ricordare i tre anniversari, sono state progettate numerose attività culturali rivolte ai giovani del territorio e non, al fine di tramandare la cultura della conoscenza delle origini di un territorio tanto complicato quanto affascinante. Cinque gli obiettivi del progetto: ricordare Rossoni esclusivamente per il suo ruolo determinante, attraverso la rifondazione urbanistico-architettonica di Tresigallo, nella rivoluzione antropologica ed economica del piccolo paese razionalista; conoscere l’altro Edmondo Rossoni, quale moderno mecenate, artista, innovatore del mondo agricolo e produttivo; analizzare l’arte in tutte le sue forme nei complicati anni ‘30; conoscere e riscoprire Tresigallo, da città di rifondazione a città dominata dall’atmosfera metafisica che riporta alle opere di De Chirico; e ancora, divulgare la storia del legame indissolubile tra Rossoni e Tresigallo. Obiettivi che saranno perseguiti tramite conferenze, dibattiti, mostre realizzate da storici locali e da ospiti illustri, la musica, il cinema e visite guidate. Martedì alle 18 alla Casa della Cultura il primo appuntamento, con una conferenza e una mostra fotografica dal titolo "Lo sport ed il tempo libero ai tempi di Rossoni" cui parteciperà l’onorevole Amorese.

Valerio Franzoni