"Dalla Romea a Ferrara, tragedia senza fine: 12 morti in 8 mesi" Ciannilli: "Un dramma senza fine"

Dodici vittime dall’inizio dell’anno sulle strade del Ferrarese. Il dato, fornito da Luigi Ciannilli, già presidente del Comitato Paglierini per la sicurezza stradale, testimonia come siano ancora tante, troppe le persone che perdono la vita sulle arterie del nostro territorio. L’ultimo incidente mortale in ordine di tempo risale al 28 luglio. Marco Astolfi, 64 anni, si è schiantato contro alcuni alberi sulla provinciale per Cologna, a Coccanile, mentre viaggiava a bordo della sua Peugeot 206. Appena tre giorni prima, sorte analoga era capitata a Vincenzo Fabrizio Bufano. L’uomo, 40 anni, è morto scontrandosi contro un furgone in via Eridano, mentre era in sella al suo scooter Beverly 500.

Il 15 luglio, sulla Romea all’altezza del Lido degli Estensi, ha perso la vita un 29enne di Ravenna, Michele Picciafoco. Il ragazzo stava percorrendo la Statale in sella al suo scooter T Max quando, all’altezza dell’ingresso al paese, si è scontrato con una Volkswagen Golf. L’impatto è stato violentissimo e per lui non c’è stato nulla da fare. All’inizio di giugno, la stessa sorte era toccata a Samuele Saia, un 37enne di Masi Torello. Lo schianto si verificò in via Raffaello a Lido di Spina. Il centauro si scontrò con una macchina all’incrocio con via Mantegna. Inutile ogni tipo di soccorso. E queste sono soltanto le croci che si sono aggiunte nellle ultime settimane sulle già martoriate strade ferraresi. Croci alle quali vanno ad aggiungersi le due di ieri, giornata nera che ha registrato ben due motociclisti deceduti nel giro di poche ore.