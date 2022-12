Dalla salama al riso dei mari del Sud A tavola il profumo della ripartenza

di Mario Bovenzi

"Maccarone, mi hai provocato e io te distruggo". Albertone chiedeva sempre il tavolo numero 4 alla ’Provvidenza’ e, tra il profumo dei tortellini e del bollito misto, magari regalava qualche battuta alla sala. Si girava il film ‘Un americano a Roma’, Alberto Sordi chino su un gigantesco piatto di spaghetti. Il suo volto sfila insieme a quelli di Pertini, Morandi, Mastroianni e tanti altri in una galleria che ha affondato forchetta e coltello nella salamina. Volti e storie svelati per gentile concessione dal titolare Giorgio Moretti. Fervono i preparativi in cucina in vista del grande giorno e del grande appuntamento, la cena di Capodanno. Nei ristoranti si registra il tutto esaurito, in questo veglione che mette in tavola la normalità dopo il biennio nero del Covid. A prezzi oscillanti da 60 euro – sotto questa cifra gli 007 del gusto trovano a fatica un menù – a 120, 130 euro. Dice Giorgio Moretti, tra teglie e pentoloni: "Facciamo due turni, dalle 8 alle 22. E dalle 22 in avanti. Siamo aperti anche il primo, a pranzo". Ne ha serviti di cenoni Moretti, dal 1974 alla Provvidenza. Vede il bicchiere ormai pieno Paolo Saitta. Tutti prenotati i posti all’osteria ’I quattro angeli’, il piatto forte i prodotti tipici ferraresi. Segnale rosa nell’altro suo locale, il ’Duca d’Este’ con vista sul castello che nell’ultima notte dell’anno si incendia di effetti speciali ed ottimismo. Il menù che viene servito anche qui fa l’occhiolino alla tradizione. "Il primo siamo aperti, è il giorno dell’anno in cui si lavora di più", precisa. E’ una musica il profumo che già esce dalle pentole nell’osteria ’La compagnia’, in piazza Sacrati. Del resto di musica e tortellini ne mastica assai Sergio Varriale, in arte Jacuvella, napoletano del rione Sanità, a Ferrara da 20 anni. Lui, che ha adottato la cucina del nord e che suonò sulla sua chitarra – una vita da moderno cantastorie – ad un gruppo di turisti giapponesi nei flash impazziti delle macchine fotografiche ’Torna a Surriento’ e ’Tu vuò fà l’americano’ nella lingua del Sol Levante. Al suo fianco Frisco e Piera. In cucina la figlia Federica. "Meriterei un riconoscimento dal Comune, qui siamo un avamposto della cucina estense", sottolinea con orgoglio partenopeo. Si cena alla carta da ’Baffino’, le porte che si aprono su altre latitudini quelle della cucina toscana. "Siamo pronti al grande giorno", dice Tomasa Tugnoli il profumo di carne alla brace che arriva prepotente dalla cucina. Il primo luci spente, come a Natale. "Le feste le trascorriamo in famiglia", parole che risuonano come una rivendicazione. Tutto un altro mondo se si varca la porta di ’Poke scuse’, nei vassoi d’alluminio i mille colori dei piatti hawaiani. "Tanti ordinano il menù dell’ultimo dell’anno da portare a casa", racconta Federico Zamboni nelle ciotole riso e carne speziata, cotture antiche che arrivano da così lontano. Si torna al classico da ’Olivia in rosa’, via San Romano. Oltre il vetro della cucina vista mare su cozze e vongole, dentici e orate che nuotano ormai in padella. "Qui cuciniamo solo pesce", detta i piatti Tomas Casolari, al fuo fianco la moglie Roberta Finessi, dietro il banco il sorriso di Beatrice Nagliati. "Sta andando bene, il nostro ingrediente principale è l’ottimismo. Qui lavori e vai avanti", affermano convinti. Sono 30mila le presenze attese in queste ore. In attesa del brindisi che aprirà le porte del 2023 e chiuderà – si spera – a doppia mandata il portone di un anno che ha regalato Covid, bollette salate, inflazione e una guerra nel cuore dell’Europa. Non ci resta che alzare i calici, le dita incrociate.