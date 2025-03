Dalla ’Solitudine’ a ’Cella 28’. Il podio del Giardino dei Versi

Antonella Buonafede (con “Solitudine”), Riccardo Modestino (con “L’inventore dei sorrisi”) e Maurizio Olivari (con “Cella 28”) sono i vincitori, tra le poesie e la narrativa, della 2ª edizione dell’iniziativa “Il Giardino dei Versi” organizzata da Mattia Viviani con la collaborazione di Vincenzo Russo.

I nomi sono stati svelati nella serata condotta da Maurizio Olivari, nel locale “Al Giardino da Mattia”. Sono stati elencati tutti i titoli e autori, diversi che hanno declamato i propri componimenti in versi e sintetizzato l’oggetto di quelli in prosa. L’editore di Portomaggiore Marco Pasini ed il notaio Alessandro Mistri, rappresentante de il Gruppo dei 10, hanno attribuito dei riconoscimenti speciali alle opere in lingua estera (“Una vita da Bar” di Yudisleydis Gonzales Martinez, “Ogni dì una lotta” di Ivan Plivelic, “Riflessione” di Etleva Toro) ed in dialetto (“Pienzeme” di Vincenzo Maestoso, “Le mie serenate” di Francesco Russo, “E a ca con la banadizion” di Giovanni Battista).

Mistri ha poi rivelato dettagli sulla sua conoscenza con il cantautore Bruno Lauzi che scrisse una poesia, poi musicata, sul Parkinson, la malattia di cui era afflitto ed alla quale sono vicini sia “Il Gruppo dei 10” che l’iniziativa “Il Giardino dei Versi” avendo sostenuto (attraverso il mercatino solidale del libro usato, i cd “Nostaljazz”) il Gruppo Estense Parkinson, presieduto da Giovanna Barbieri, che da oltre 20 anni si prodiga in attività e giornate a tema rivolte ai soci ed ai familiari.

Ha supportato la loro causa Vincenzo Russo che ha donato una quota del ricavato di “Ritorni”, il suo nuovo libro in cui ripercorre la sua vita concentrandosi sulle passioni per la scrittura, per il calcio Napoli, per la musica. Quest’ultima è stata protagonista della serata con le esibizioni di Esmeralda che ha intonato “Libera, libera, libera”, e di Marinella Soccio che ha interpretato canzoni italiane (Mia Martini, Lucio Dalla, Mango, Roberto Murolo, Sal da Vinci) e classiche partenopee. "Scrivere è un dono prezioso che – rilancia Raffaele Ghelfi – non va disperso, ma fatto conoscere".