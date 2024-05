Dalla Stazione a Ortigara. Controlli ad ampio raggio Operazione congiunta di controllo interforze a Ferrara per contrastare la criminalità, coinvolgendo Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale. Sanzioni e controlli su autovetture e persone, con unità cinofila impiegata. Iniziative per presidiare la legalità in città e frazioni.