Dalla Stravaganza all’Estro Armonico Tributo a Vivaldi

L’ensemble d’archi Barocco del Conservatorio Frescobaldi è il protagonista dell’appuntamento di ‘Ferrara Musica al Ridotto’. Oggi, alle 10.30, l’orchestra diretta da Alessandro Perpich con la collaborazione di Achille Galassi, docenti del Conservatorio, proporrà un programma dedicato ad Antonio Vivaldi. Verranno eseguiti tre concerti da La Stravaganza (rispettivi solisti Angelika Strano, Marco Remelli e Enrico Giannino) e due per quattro violini da L’Estro Armonico. I giovani violinisti chiamati al ruolo di solisti saranno Angelika Strano, Marco Remelli, Sara Pini Ugolini e Jacopo Sciagrà per l’op. 3 n. 7 e Alessandro Perpich, Sara Pini Ugolini, Davide Bini e Enrico Giannino per l’op. 3 n. 10.

L’Ensemble d’Archi Barocco del Conservatorio è nato nel 2011 con lo spirito di far suonare assieme allievi e docenti, approfondendo lo studio e la prassi delle opere strumentali dei grandi del Barocco. Un ruolo prioritario spetta ad Antonio Vivaldi, che divenne celebre proprio con le raccolte di Concerti per violino e orchestra eseguiti in questa matinée. Bach ne riconobbe la qualità eccezionale, trascrivendone per tastiera sei dall’Estro Armonico e due da La Stravaganza. Estro e stravaganza che vanno intesi come grande fantasia, bizzarria e stranezza. L’ensemble è composto da Angelika Strano, Marco Remelli, Enrico Giannino, Jacopo Sciagrà, Davide Bini, Anna Beltrami e Sara Pini Ugolini violini; Achille Galassi, Danny Vommaro e Francesco Sambo viole; Luisella Ghirello e Alessandro Malavasi violoncelli; dal contrabbassista Alfredo Trebbi; continuo Anna Cortini; liuti Francesco Tomasi, Giovanni Fini e Luca Faraci. Ingresso intero: 3 euro; ingresso under venti: 1 euro. I biglietti sono acquistabili online (www.ferraramusica.it) o alla biglietteria del teatro comunale Claudio Abbado.