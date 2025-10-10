Dalla terra alla tavola, il mercato genuino

Le bancarelle profumano di freschezza e benessere. I produttori del mercato genuino coi loro prodotti bio a km zero e di stagione ogni primo e terzo sabato del mese in largo Dante ad Argenta dalle 9 alle 13. Un appuntamento con la qualità, la sostenibilità e il gusto autentico del territorio Genuino. Un mercato secondo natura in Largo Dante ad Argenta, si anima con produttori locali di frutta e verdura di stagione, miele, zafferano e molti altri prodotti a km 0, nel rispetto della natura e dei suoi equilibri. La crescita di questo tipo di mercati nel mondo è una risposta concreta alla crisi del cibo, alla perdita di biodiversità e alla necessità di riportare valore nei territori. Un modello che mette al centro agricoltori, comunità e sostenibilità. Oggi è essenziale accorciare le distanze tra la terra e la città i mercati giocano un ruolo fondamentale e dovrebbero essere considerati come una grande scuola i mercati sono il pilastro e la cultura e la manifestazione dell’identità gastronomica dei territori e gli agricoltori sono custodi di conoscenze che oggi vanno diffuse e ci insegnano l’elisir di lunga vita

Oltre a ciò in questo tipo di mercati è possibile trovare specialità del passato a rischio di estinzione che sono state salvate grazie all’importante azione di recupero degli agricoltori e che non trovano spazi nei normali canali di vendita dove prevalgono rigidi criteri dettati dalla necessità di standardizzazione e di grandi quantità offerte. L’Italia ha conquistato in pochi anni la leadership mondiale nei mercati a km zero davanti agli Usa e Francia con la più vasta rete di vendita diretta degli agricoltori organizzata con proprio marchio del mondo . Soffrono le vendite del dettaglio tradizionale soprattutto nei piccoli negozi, ma cresce il commercio ambulante con il boom dei mercati di vendita diretta del contadino dove hanno fatto la spesa più di 4 italiani su 10 (43%) nel 2016 con un aumento record del 55% negli ultimi 5 anni, in netta controtendenza. È quanto emerge dall’indagine della Coldiretti su dati Ipr marketing a commento dei dati Istat sul commercio al dettaglio nel luglio 2016 che risultano in calo sia dal punto di vista congiunturale che tendenziale. Al contrario, continuano a crescere gli acquisti diretti dal produttore grazie all’attenzione per il benessere e per la salute, ma anche alla sostenibilità ambientale e alla volontà di difendere e valorizzare l’economia e l’occupazione del proprio territorio.