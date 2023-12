Dalla terra alla tavola. La campagna è amica

FERRARA

Iniziano da stamattina tra le 10 e le 12, gli appuntamenti di Campagna Amica Coldiretti al Mercato Coperto di Via Montebello, 43 a Ferrara dedicati alle festività natalizie (il mercato sarà aperto come sempre dalle 8.30 alle 13.30). In programma la festa degli alberi (di Natale), la festa delle ceste di Natale, la festa dei dolci di Natale, che ogni sabato, dal 2 al 16 dicembre arricchiranno l’appuntamento con i prodotti di filiera corta e stagionali degli agricoltori in vendita diretta presso l’ex Chiesa di San Matteo, sede da più di 4 anno del Mercato di Campagna Amica Ferrara.

Nello spazio allestito per le animazioni, tra i banchi di frutta e verdura tipici della stagione più fredda, i salumi ferraresi, i formaggi, il vino, le confetture, il miele, la pasta, il riso, l’aglio DOP, e tanto altro ancora, ci saranno alberi addobbati di tutto punto e soprattutto la possibilità di scoprire i consigli e le tecniche per conservare al meglio l’abete nelle nostre case e mantenerlo in salute, pronto ad essere piantato in giardino, in collaborazione con Vivai Marzola, azienda accreditata a Campagna Amica e con la tutor del verde, Elisa Marzola. La cultura degli alberi è fondamentale. Secondo i dati recenti, l’Italia ha dato addio a oltre 100 milioni di piante di frutta fresca negli ultimi quindici anni con la scomparsa che riguarda tutte le principali produzioni, dalle mele alle pere, dalle pesche alle albicocche, dall’uva da tavola alle ciliegie, dalle arance alle clementine mentre in controtendenza tengono solo il cedro e il bergamotto.