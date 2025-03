Dalla Terra Santa per vedere i carri. Un Carnevale con i colori del mondo

Prende vita oggi la terza domenica di sfilata del Cento Carnevale d’Europa che si appresta ad aprire le sue braccia a tanti gruppi in arrivo a Cento da ogni parte d’Italia. Sono attesi una ventina di gruppi organizzati in arrivo da Trento a Foggia ma anche turisti da Inghilterra e Israele ma anche tanti camperisti da ogni regione italiana. Con un ritmo frizzante e coinvolgente, scandito dal palco dai presentatori Alessandro Ramin e Patty Po, il pubblico sarà trasportato in un’atmosfera unica, fatta di colori, emozioni e tanta energia. E’ la magia del Carnevale che prende vita grazie alla straordinaria parata che vede protagonisti non solo i 5 enormi carri in gara, ma anche un mix esplosivo di tradizione e innovazione insieme al calore e la passione del samba delle ballerine brasiliane di Ipanema Show. Il corso chiude alle 8.30 e gli spettacolo saranno fin dalle 10. Per tutto il giorno, c’è "Il Carnevale si racconta", un’esposizione degli antichi costumi e maschere di cartapesta presso l’ex Bar Italia in C.so Guercino, in collaborazione con la Scuola d’Artigianato Artistico, Compagnia del Gambero, Manservisi Eventi e Fondazione Teatro G. Borgatti. A partire dalle 10 alla Rocca ecco la Rievocazione Storica a cura della Compagnia del Gambero e sempre dalle 10 in centro c’è il raduno del gruppo Drive Your Passion. Dalle 14 vi è l’inizio ufficiale della sfilata allegorica curata dalle cinque Associazioni Carnevalesche in gara e alle 16:30, tra il primo e secondo giro dei carri, la piazza si animerà con il Dj set di Gabry Seth su Palco Piazza Guercino. Re indiscussi di giornata, i carri mascherati. E’ da una fitta "Foresta delle illusioni" che spunterà il mostro della delusione dei Toponi con alle spalle una fattucchiera e 500 texture di cartapesta per spiegare come funziona l’immaginario e le aspettative. I Mazalora, invece, gridano che "È ora di piantarla", un inno al rispetto per la natura e a una rinascita che affonda le radici nella terra, tra maschere indigene e un lupo pronto a saltare fuori sorprendendo anche con l’acqua. Poi si farà largo il grande scheletro del Risveglio che davanti al computer e attorniato da led. Ecco che poi dalla strettoia di piazza a spuntare sarà il muso di un enorme orso cavalcato da una vichinga e con ai fianchi un lupo e una renna.

Laura Guerra