Dalla Zls alle strade: "Il piano de Pascale punta allo sviluppo"

"Ferrara, al centro delle politiche di sviluppo regionale: reindustrializzazione, infrastrutture, sanità, rilancio delle aree interne e network delle città d’arte nel piano per il futuro", dice Paolo Calvano, capogruppo del Pd in Regione.

"La giunta de Pascale ha presentato le linee programmatiche per la nuova legislatura durante l’assemblea legislativa, tracciando un percorso chiaro verso uno sviluppo coeso di tutta la regione. Con uno sguardo particolare rivolto proprio a Ferrara, a partire dall’accento posto sulla necessità di un piano di reindustrializzazione, fondato sulle nuove opportunità insediative fornite dallo sviluppo della Zona Logistica Semplificata nonché dalle opportunità di alcuni strumenti di incentivazione europei, quali il nuovo programma Step, che punta a sviluppare tecnologie avanzate e sostenibili, in particolare nei territori più fragili. L’obiettivo è chiaro: politiche industriali mirate a rivitalizzare le zone più deboli della regione, con un focus su settori in crisi come quello industriale ferrarese. Accanto a questo, non manca l’attenzione al comparto agricolo – sottolinea – con misure concrete per tutelare e rilanciare la frutticoltura.

In questo contesto, l’infrastrutturazione del territorio assume un ruolo strategico. Da un lato, è fondamentale definire le tempistiche per la realizzazione di progetti chiave come la Cispadana, la terza corsia dell’A13 e la statale 16; dall’altro, si punta a rafforzare la mobilità ferroviaria con l’avvio di uno studio di fattibilità tecnico-economica per la ’Ferrovia Cispadana’. Questa nuova linea avrebbe il compito di collegare Sassuolo, Reggio Emilia, Carpi, San Felice sul Panaro, Ferrara e Ravenna/Faenza fino a Rimini, supportando anche le esigenze della Zls. L’ampliamento e l’ammodernamento della rete ferroviaria sono considerati prioritari per integrare Ferrara con il resto della regione e con i principali poli industriali, migliorando la mobilità di persone e merci e riducendo significativamente i tempi di spostamento.

Ferrara è al centro del programma regionale anche con le proprie aree interne. L’equiparazione degli interventi nelle aree pianeggianti a quelli previsti per le zone montane apre nuove possibilità di azione, permettendo di ampliare le iniziative già avviate per riqualificare e rivitalizzare i territori più remoti.