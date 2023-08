Dall’Afghanistan al festival "Buskers, la musica che unisce"

Dall’Afghanistan al Ferrara Buskers Festival. L’infinita attraversata, portandosi appresso il peso della propria realtà, ma anche la forza delle tradizioni e della cultura afghane, diventate strumento di inclusione e integrazione. È l’incredibile storia di Nadir e Zakir Hassani: oggi la possiamo raccontare grazie alle molteplici iniziative che, in questa settimana di buskers, di musica da strada nuda e cruda, si sono alternate a Ferrara. Infatti, con Nadir e Zakir Hassani – in arte Harmonium And Dambora, due musicisti afgani beneficiari accolti nel Sai (servizio di accoglienza e integrazione di Ferrara) – la Cooperativa sociale Cidas è stata protagonista della serata di venerdì al Ferrara Buskers Festival. L’evento si è tenuto in Piazza Municipale di fronte allo scalone del Comune. È bello che Cidas continui a partecipare all’evento, evidenziando il potere che ha la musica di favorire lo scambio culturale e creare inclusione.

Nadir e Zakir sono arrivati in Italia grazie a Unhcr (Agenzia Onu per i rifugiati) passando dal Pakistan, dopo essere scappati dall’Afganistan. Sono all’interno del percorso di accoglienza da maggio del 2023 e quest’anno la cooperativa si dice "felice di proseguire il loro percorso di integrazione e accoglienza presentandoli come artisti". La loro musica è locale, prodotta con strumenti tradizionali, acustici, Harmonium e Dambora, da cui prende il nome il loro gruppo. La musica in Afganistan è dimensione espressiva e da sempre, oltre all’obiettivo dell’intrattenimento, rinforza i valori sociali e morali. I ragazzi suonando infatti, sostengono la memoria culturale attraverso racconti epici, rinforzando i legami della comunità e avvicinando gli ascoltatori alla dimensione spirituale. "Questa nuova possibilità per loro è un’esperienza unica e molto formativa, che valorizza le competenze artistiche pregresse dei ragazzi e allo stesso tempo fornisce loro nuove abilità, oltre a positive occasioni di socialità", hanno spiegato Marco Orsini, coordinatore dei progetti di accoglienza e integrazione di Cidas e Anna Claudia Belloni, responsabile della struttura Sai ordinari, in cui i ragazzi sono accolti.

"Quando Cidas ci ha chiamato, per proporci questi due artisti afghani, Ferrara Buskers Festival è stato immediatamente felice di poterli fare esibire nel contesto scenografico della città di Ferrara", spiega Ornella Banfi, responsabile degli artisti accreditati del festival, che ha seguito i rapporti con Cidas. In un primo momento, "si è pensato ad un luogo che si potesse adattare alla loro musica. Loro suonano in acustico". Che conclusioni si possono trarre? "Ancora una volta – continua Banfi – il festival è pronto ad aprirsi a realtà diverse, a presentare delle realtà che oltre che musicali, sono anche socialmente interessanti. Speriamo che la collaborazione con Cidas possa continuare anche nelle prossime edizioni". f.f.