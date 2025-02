"Dall’alluvione del 20 ottobre 2024 campagne rimaste sempre allagate"

Ricostruzione post alluvione. La messa in sicurezza dell’Idice e delle campagne allagate ad Argenta della sottosegretaria Rontini. "Dopo aver riparato la prima falla, proseguono i lavori per il ripristino dei manufatti idraulici". Poi l’incontro in Comune con il commissario straordinario Curcio e il confronto con gli agricoltori. Era presente il sindaco Andrea Baldini.

Massima attenzione alla situazione dell’Idice nelle campagne vicino ad Argenta, dove proseguono i lavori per il ripristino degli argini e delle coronelle, dopo i danni causati dal maltempo dello scorso ottobre. Ettari ed ettari di terreno che si sono nuovamente allagati anche a inizio febbraio. L’acqua, questa volta, è passata perché due delle paratoie della Chiavica Accursi, danneggiate, l’hanno fatto filtrare nella parte bassa, ’invasando’ il canale Savenella, lungo 7 chilometri. E l’argine destro del canale, già compromesso, ha ceduto allagando i campi. La Regione segue da vicino la situazione e proprio qui si è svolto ieri un sopralluogo della sottosegretaria alla presidenza con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini, insieme al sindaco Andrea Baldini. Poi, l’incontro in comune con la giunta, i consiglieri regionali e il prefetto Massimo Marchesiello, che ha visto la partecipazione del commissario straordinario alla ricostruzione, Fabrizio Curcio. A seguire, un nuovo confronto, questa volta con gli agricoltori. "Insieme al sindaco abbiamo voluto visionare dal vivo l’andamento dei lavori in corso, portati avanti sia dalla Provincia, sia dal Consorzio della Bonifica Renana – spiega Rontini –. L’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile sta continuando ad operare in questa area dall’inizio dell’emergenza: ha concluso il cantiere per riparare la falla sull’Idice che aveva provocato gli allagamenti dei mesi scorsi e ora sta portando avanti su tutto il territorio lavori di ripristino". "Dagli eventi del 20 ottobre 2024, queste campagne di fatto sono rimaste sempre allagate", ha ricordato Baldini.