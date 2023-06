Dall’antica al jazz, festa in musica Così il Frescobaldi invade la città

Domani la 29ª edizione della ‘Festa della Musica’, con il tema ‘Vivi la vita’. La città di Ferrara è presente nel programma della manifestazione promossa dal ministero della Cultura. Il Conservatorio Frescobaldi organizza un Open day facendo risuonare alcuni dei luoghi museali e artistici con cui collabora, e concludendo la giornata nel cortile della propria sede. Nella sede del conservatorio in Largo Antonioni 1, dalle 16 alle 20 informazioni sui corsi, piani di studio di tutti gli ordini di studio previsti (laboratori di base, propedeutici, accademici). La passeggiata musicale prevista per domani segue i ritmi dei movimenti musicali e inizia con Preludio. beata caecilia dixit, momento musicale curato dal dipartimento di musica antica presso la Pinacoteca Nazionale di Palazzo dei Diamanti alle 15. In programma musiche di Bach, Donati, Purcell, Scarlatti.

Alle 16,30 nel giardino delle Sibille di Casa Romei ’Allegro. Nel giardino delle sibille’ a cura del dipartimento di musica d’insieme, con la partecipazione dell’orchestra giovanile del Conservatorio in un programma con musiche di Gershwin, Kodály, Matitia, Pujol, Reskin, Tradizionale. Alle 18.30 al Ridotto del Teatro Comunale Intermezzo. Cantabile a cura del Dipartimento di canto con musiche di Beethoven, Bizet, Donizetti, Händel, Leoncavallo, G. Verdi, P. Sorozábal. Il dipartimento jazz sarà protagonista alle 19.30 a Palazzo Naselli Crispi, sede del Consorzio di Bonifica in via Borgoleoni 28, con il progetto Songs for isthar eseguito dal Frescobaldi Vocal Ensemble e voci soliste e musiche ispirate alla poesia di Denise Levertov. Alle 20:30 nel cortile del Conservatorio finale con brio ‘Aspettando mezzanotte’ a cura del coro del Conservatorio Frescobaldi con musiche di Bernstein, Kramer, Lanaro, Modugno, Santercole-De Luca, Susana, G. Vacchi. Gli eventi ad ingresso libero.