Dall’Appennino al Delta. Con i nuovi cammini

Dall’Appennino al Delta del Po sono 37 le vie di pellegrinaggio che ripercorrono le tracce degli antichi viandanti. E alcune di queste, come la via Romea Germanica, la via Popilia, la via Misericordiae fanno tappa nella zona deltizia e valliva del Ferrarese. E anche questi luoghi, con il loro patrimonio naturalistico, storico, eno-gastronomico e le persone che li abitano, saranno protagonisti de ‘I Cammini dell’Emilia-Romagna. Storie, paesaggi e sapori’: un lavoro che conta sei documentari condotti dall’autore televisivo, conduttore radiofonico e divulgatore Federico Taddia. I documentari - tassello finale di un progetto interterritoriale di valorizzazione e promozione delle aree rurali partito nel 2020 e finanziato con 800mila euro di risorse regionali - sono stati realizzati dall’Agenzia Aicod, in collaborazione con i Gruppi di azione locale (Gal) della Regione Emilia-Romagna, sono già disponibili su ‘Lepida TV’ (https://regioneer.it/lepidacammini). Il progetto è stato presentato ieri in conferenza stampa dal presidente della Regione Michele de Pascale, dall’assessora al Turismo Roberta Frisoni e dal conduttore Federico Taddia. Sono intervenuti inoltre l’amministratore con delega alla Cooperazione del Gal Delta 2000 Mauro Conficoni, la regista di Aicod, Linda Vukaj e il direttore generale di Lepida Gianluca Mazzini e i referenti dei Gal partner del progetto. Per de Pascale e Frisoni si tratta di "una produzione di livello cinematografico che ha tutte le carte in regola per diventare un importante strumento di promozione turistica. Le immagini, la regia, le storie delle persone e dei luoghi raccontanti nei video con passione e grande competenza da Federico Taddia sono un mezzo davvero potente per fare conoscere l’offerta turistica ‘slow e sostenibile’ che, oltre alle mete più convenzionali, la nostra regione offre". "Non attraversare un territorio, ma immergersi in un territorio, per essere un po’ meno turisti e un po’ più complici - ha sottolineato Taddia -. Credo sia questa la forza dei cammini: passo dopo passo si costruisce un senso di appartenenza nei confronti dei paesaggi e delle comunità".

Valerio Franzoni