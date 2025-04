Dall’asilo fino alla scuola media, le etichette che saltano le barriere

Tutti e sei i plessi scolastici del territorio di Bondeno – dall’asilo nido alle medie – sono stati etichettati con simboli della Comunicazione aumentativa e alternativa (Caa).

Si tratta di adesivi collocati agli ingressi delle scuole, alle porte delle classi oppure negli spazi comuni: i simboli contenuti nelle etichette fanno parte di un linguaggio internazionale codificato, un metodo di comunicazione pensato per abbattere le barriere nel dialogo con e tra chi ha bisogni comunicativi complessi (ad esempio, chi soffre di disturbo dello spettro autistico, di disabilità collegate al linguaggio o ha difficoltà a esprimersi). Il progetto, voluto dall’Amministrazione, è stato presentato in una conferenza al Polo dell’Infanzia 0-6, una struttura che unisce anche fisicamente il Nido Comunale Margherita e l’istituto comprensivo Bonati presso cui sono state collocate le etichette. "Il primo e più importante obiettivo è quello di coinvolgere tutti gli studenti, non solo chi ha difficoltà o disabilità – ha detto il sindaco Simone Saletti –. Conoscere la diversità è un punto fondamentale per comprendere l’unicità di ogni persona, e questi simboli hanno proprio lo scopo di facilitare la comunicazione tra pari e quella con gli insegnanti e gli adulti". Parole ribadite dall’assessore alla Scuola, Francesca Aria Poltronieri: "Tutto è partito dal dialogo avuto con una mamma, Manuela Palmieri, che ci ha descritto le potenzialità. Abbiamo aderito immediatamente, avvalendoci dell’associazione Il Volo Odv". Alla conferenza la dottoressa Patrizia Folegani, del servizio di Neuropsichiatria infantile e adolescenziale dell’Ausl Ferrara. Ha curato il posizionamento delle etichette l’associazione Il Volo Odv, con Simona Punginelli. Luca Maiorano, dirigente scolastico del Bonati ha parlato di "un’emozione che ci ha arricchito". Luca Bortolotti, coordinatore pedagogico del nido ’Margherita’: "Progetto che rappresenta un valore aggiunto". Hanno partecipato la referente del Nido, Barbara Gatti, il presidente del consiglio di istituto, Francesco Mazziotti, e i referenti dei docenti e dei genitori.