Dalle aziende alle banche, il lavoro parla tedesco

Ancora un significativo patto di amicizia fra gli studenti del Polo Scolastico Superiore di Codigoro che hanno svolto uno stage nelle cittadina tedesca di Eppertshausen gemellata con la comunità codigorese. Dallo scorso 5 ottobre al 12 undici studenti delle classi 5A e 5B delLiceo Linguistico, accompagnati dalle docenti Ilaria Gallo e Giusy Aliperti, hanno soggiornato a Eppertshausen, per svolgere uno stage lavorativo di una settimana, effettuato anche nel 2019. I ragazzi sono stati ospitati presso 9 famiglie tedesche facenti parte del Comitato Gemellaggio, che accogliendoli hanno reso possibile la realizzazione di questa esperienza. L’iniziativa ha ricevuto il sostegno dal Comune di Eppertshausen il cui sindaco, Carsten Helfmann, non ha fatto mancare la sua presenza. Nel corso delle settimana trascorsa nella cittadina tedesca gli studenti Angelica Brugnoli, Francesca Buttini, Giorgio Cosaro, Carlotta Fabbri, Chiara Finessi, Francesca Finessi, Elena Lucci, Sofia Marangoni, Eleonora Menegale, Matteo Menegatti, Jacopo Penazzi, hanno svolto lo stage lavorativo in aziende, uffici, banche e scuole locali grazie all’organizzazione curata dal presidente del Gemellaggio tedesco Ewald Gillner e Lutz Murmann, ma anche di Annette Groh e Barbara Panzacchi sempre del Comitato. Le docenti accompagnatrici, tutor degli studenti, si sono recate ogni giorno nei luoghi di lavoro per osservare le attività dei ragazzi e conoscere i datori di lavoro. Molto importante anche l’esperienza del soggiorno presso le famiglie che ha consentito di migliorare la conoscenza della lingua tedesca e conoscere abitudini e tradizioni. Terminate le ore di lavoro, i ragazzi sono stati coinvolti, insieme alle loro insegnanti, in diverse attività sportive e culturali, come la visita guidata alla città di Francoforte, ed anche in uscite organizzate dalle famiglie ospitanti. Importanti i momenti conviviali in occasione della Kerbfest, l’annuale festa del paese. L’ultima sera, saluti e ringraziamenti, in un clima di amicizia, cresciuto nel corso della settimana. "E’ auspicabile che l’esperienza possa avere un seguito negli anni futuri".