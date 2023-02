Dalle campagne alle città, il blues di Menabò

Per il ciclo ad ingresso libero di Guida all’ascolto organizzati dalla Scuola di Musica Moderna, oggi

alle 15,30 ‘Il blues dalle campagne alle città’

a cura di Roberto Menabò. L’evento nell’aula magna Tassinari, via Darsena 57. L’iniziativa si sofferma sul divenire del blues rurale nato nelle campagne e del suo evolversi in generi diversi rappresentativi di alcune grandi città come Memphis, St Louis

e Chicago. Roberto Menabò è chitarrista cantante esperto conoscitore dei vari aspetti della musica

folk e blues.