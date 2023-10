Dalle clementine ai meloni. Consumi in caduta libera

Non si arresta la discesa dei consumi di ortofrutta, perdita di 213 mila tonnellate nel primo semestre. I consumi dei prodotti ortofrutticoli confermano al termine del primo semestre 2023 il trend negativo già registrato in chiusura del primo trimestre e nei mesi successivi. Ne dà notizia l’osservatorio di Mercato di Cso Italy sulla base dei dati rilevati dal panel GfK Italia.

Da gennaio a giugno 2023 sono stati acquistati per il solo consumo fresco circa 2,56 milioni di tonnellate contro le 2,78 del 2022, un differenziale del -8%, che in valori assoluti equivale ad una perdita di ulteriori 213 mila tonnellate, rispetto ad un anno che non a aveva certo brillato in termini di consumi. Da inizio anno le famiglie hanno visto un aumento dei prezzi, saliti mediamente del 10% sullo stesso periodo dell’anno precedente. Ciò ha comportato, a fronte di un calo delle quantità, una certa costanza della spesa (+1%). E’ la frutta che influenza maggiormente il calo, con circa 1,28 milioni di tonnellate registra una diminuzione del 10% sullo scorso anno. Il calo registrato per gli ortaggi si ferma invece al 6%. I prezzi medi al dettaglio registrano variazioni positivi molto simili: +9% la frutta, +10% la verdura. La frutta – ritengono gli esperti di Cso Italy – sta attraversando un momento cruciale di contrazione. Il primo semestre chiude con la maggioranza delle specie in calo sul 2022 e molto spesso con volumi inferiori a tutto il quinquennio 2018-2022. Le arance confermano la testa della classifica delle specie più acquistate in questo primo semestre, anche se gli importanti cali registrati (-14%) soprattutto nel corso dell’ultimo anno hanno decisamente assottigliato il distacco con le seconde, le mele, che invece mantengono i volumi del 2022. Contrazioni di consumo per banane (-5%), fragole (-5%), clementine (-24%) e limoni (-11%).

Solo le pere in questo semestre portano variazione positiva (+22%) nel confronto sull’annata precedente, anche se questa positività dipende esclusivamente dalla maggiore disponibilità di prodotto rispetto al semestre precedente. La top ten della frutta chiude con altri tre segni negativi: meloni (-15%), kiwi (-2%) ed angurie (-25%). Anche nell’ambito degli ortaggi la situazione non è certamente semplice. Le patate, che sono la specie più importante con 247mila tonnellate, segnano un -2% sul primo semestre 2022. I pomodori sono pure in calo (-4%), mentre le zucchine evidenziano una variazione positiva (+4%) dopo che il 2022 era stato il peggior anno di sempre. Le carote scendono (-6%), come le cipolle (-2%), mentre i finocchi sono in ripresa con un bel +14%. La IV gamma è in contrazione, con le insalate che nel complesso scendono a 54 mila tonnellate, il - 2% sul 2022, così come le altre verdure miste elaborate, mentre le altre verdure della categoria scendono del 16%. La distribuzione degli acquisti per canale commerciale Lo scenario degli acquisti per canale commerciale evidenzia una diffusa contrazione: non vi è fonte di acquisto che riesca a superare le quantità veicolate nel primo semestre 2022. In termini percentuali la grande distribuzione accresce però il proprio peso, accentrando il 78% dei volumi totali acquistati dalle famiglie italiane per il consumo domestico.