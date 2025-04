"Dalle droghe al gioco d’azzardo. Insieme contro le dipendenze"

Ecco la prima pagina dei cronisti della 3ª a della scuola di Portomaggiore, gli studenti sono seguiti dalla professoressa Daniela Morgagni. Andiamo a leggere.

La dipendenza è una condizione complessa caratterizzata da un bisogno compulsivo di una sostanza o di un comportamento, nonostante le conseguenze negative che questo comporta. Inizialmente associata all’uso di droghe come eroina e cocaina, oggi il concetto di dipendenza si estende anche a comportamenti come il gioco d’azzardo (ludopatia), l’uso eccessivo di internet e social media, l’alcolismo e la pornografia. Superare la dipendenza non è semplice: non basta la forza di volontà, ma è necessario un percorso di consapevolezza e supporto.

L’adolescenza (12-18 anni) è il periodo più critico per lo sviluppo delle dipendenze. È una fase di scoperta e rischio, con scarsa consapevolezza delle conseguenze. Gli adolescenti sono attratti dagli effetti euforici, stimolanti o sedativi, convinti che allevino stress e ansia, generino piacere o euforia e, talvolta, migliorino le prestazioni o le interazioni sociali. Tuttavia, questi effetti sono brevi e illusori e l’iniziazione precoce aumenta il rischio di sviluppare la dipendenza in futuro e può causare danni neurologici permanenti. Le conseguenze negative sono profonde e durature: danni fisici e mentali, compromissione delle relazioni personali e lavorative, problemi economici e perdita di controllo sulla propria vita. Le dipendenze non sono solo un problema individuale, ma rappresentano una grave emergenza sanitaria globale. Secondo un recente rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), ogni anno 2,6 milioni di persone muoiono a causa del consumo di alcol, pari al 4,7% di tutti i decessi globali. Inoltre, 600.000 decessi sono attribuibili all’uso di droghe psicoattive.

Come si può prevenire la dipendenza? La chiave è l’educazione. Informare i giovani sui rischi e sulle conseguenze delle dipendenze può aiutarli a prendere decisioni più consapevoli. Le campagne informative, i programmi scolastici e i materiali educativi sono strumenti fondamentali per diffondere consapevolezza su questo problema. Solo attraverso una conoscenza approfondita e una cultura della prevenzione possiamo sperare di ridurre il numero di persone che cadono nel tunnel della dipendenza. La dipendenza è un problema serio, che colpisce milioni di persone in tutto il mondo. Affrontarlo richiede un approccio globale che unisca prevenzione, educazione e supporto per chi ne è affetto. Investire nella consapevolezza è il primo passo per costruire un futuro libero da queste trappole silenziose, ma devastanti.

Volevamo ringraziare il Resto del Carlino per questa esperienza che ci ha permesso di metterci alla prova e capire come funziona il mondo del giornalismo.

I cronisti della 3ª A