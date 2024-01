Dalle frazioni il ’no al bilancio’: "Non risolve i problemi"

Il Comune ha approvato il bilancio di previsione entro il 31 dicembre per evitare l’esercizio provvisorio ma non ha avuto il consenso delle Consulte. Bocciato da 5 frazioni, 1 astenuta e il sì di tre località ma con riserva. "Mancano nel bilancio, risposte a situazioni segnalate dalla Consulta in questo anno – dice Giacomo Balboni di Cento – avevamo chiesto di fare alcuni lavori che però non figurano e nonostante la richiesta del comune di indicare un progetto che durante il 2023 avrebbe dovuto essere realizzato, del rifacimento del marciapiede di Penzale non vi è traccia nemmeno nel piano triennale. Una presa in giro. E abbiamo rimarcato anche le continue mancate risposte. Non ci è piaciuta nemmeno la presentazione del bilancio fatta solo ai presidenti e non sul territorio. Leggere tutta la documentazione ricevuta è stato molto complicato e non ci hanno fornito un riassunto prima dell’incontro con noi presidenti".

Bocciatura da Renazzo. "Un no per il modus operandi: invece di informare il territorio hanno chiamato solo i presidenti, comportamento di cui ci siamo lamentati via lettera – dice Mark Alberghini – così i cittadini sono stati tagliati fuori. Oltre a questo, il bilancio è un copia e incolla dell’anno scorso, e l’unica cosa per Renazzo è la creazione di un’area di sgambamento cani, quando invece sono anni che chiediamo interventi per la sicurezza e il traffico". E il no di Bevilacqua. "La motivazione è il contenuto, perché oltre a non essere cambiato nulla finora, per la frazione non c’è alcun progetto – dice Silvia Balboni –. Mancano gli investimenti e nessuna risposta sulla realizzazione della palestra, dove si è fermi. Ora dicono che vogliono abbatterla e creare una tensostruttura, così abbiamo chiesto di essere coinvolti in questa scelta.

A Bevilacqua c’era il progetto di costruire una rotonda per rendere più sicuro l’incrocio dalla chiesa, ma l’hanno cancellato, togliendo anche i 120.000 euro già accantonati dalla giunta Toselli".

Si incassa anche il voto contrario di Corporeno, che ribadisce che "in sostanza, non si vedono grandi passi avanti rispetto all’anno precedente, che non sia l’aumento di spesa per gran parte delle progettualità, e il venir meno della condivisione e l’esposizione del bilancio in maniera pubblica". E la bocciatura di Buonacompra. "Non sono state gradite le nuove modalità di presentazione del bilancio e discutere brevemente solo alcuni punti non ha dato la possibilità di entrare più nello specifico dei vari interventi elencati – spiega Elena Balboni – Infine, se anche è stato approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione di uno stralcio di via Orologi, la perplessità che ha portato ad un voto contrario deriva dal fatto che erano già stati indicati nel bilancio previsionale del 2023 come altri punti che rivediamo nuovamente indicati per il 2024".

Astensione di Casumaro, che parla di "forzatura del regolamento delle consulte" sottolineando che "non una delle richieste dei cittadini sia andata a segno, cronoprogramma dei 9 punti di maggior interesse ma nessuno ancora ultimato, riconoscendo però che i propositi sono buoni". Favorevole infine XII Morelli, che però chiede, come le altre, un’illustrazione pubblica in frazione, Alberone perché "le promesse fatte finora sono state rispettate" e Reno Centese "per l’apprezzamento dell’azione a livello generale, anche se è stato esposto un bilancio generico e senza parlare specificatamente delle azioni sulle frazioni, rimarcando però il disagio per la mancanza di seguito ai problemi sottoposti nel tempo".

Laura Guerra