Dalle macerie alla ripartenza Lo Skarabokkio riapre in città "La nostra rivincita sul ‘mostro’"

di Federico Malavasi

Dalle macerie alla rinascita. Undici anni di lotta per avere la propria rivalsa sul ‘mostro’ che il 20 maggio 2012 ha spezzato terra e vite nel cuore dell’Emilia. Lo Skarabokkio, negozio di cartoleria e articoli da regalo, è uno dei tanti esempi di resistenza sbocciati tra fango e detriti. Distrutto nella sua prima sede di San Carlo, riaperto per un breve periodo in una casetta lungo la Statale e infine rinato a Ferrara. "Abbiamo deciso di aprire oggi (ieri ndr) perché volevamo prenderci la nostra rivincita su quel giorno maledetto – spiega Giorgia Vergnani, la titolare dell’esercizio che oggi si trova al civico 203 di via Foro Boario –. Avremmo potuto farlo prima, ma abbiamo deciso di attendere questa data simbolica. Per noi è una vittoria dopo tanta sofferenza". Un trionfo dal retrogusto di sfida, come traspare dalla pagina Facebook del negozio. "Buongiorno 20 maggio. Noi siamo pronti" si legge in un post pubblicato ieri mattina. "Alle 8.30 ero qui, dietro al bancone – afferma –. Stiamo ancora finendo di allestire. Ieri notte (venerdì, ndr) io e mio marito Alessio siamo rimasti fino alle 2.30 a pulire. Per noi è una grande emozione dopo tutto quello che abbiamo passato".

La storia dello Skarabokkio è punteggiata da varie vicissitudini, iniziate appunto all’alba del 20 maggio di undici anni fa. "Un giorno orribile – ricorda Vergnani –. Ci siamo svegliati con quel boato pazzesco. Abitavo a Sant’Agostino, proprio dietro il municipio. Sono corsa a San Carlo e siamo rimasti bloccati dal mare di fango causato dalla liquefazione. Non riuscivamo ad aprire le saracinesche del negozio. Era tutto a pezzi, tutto da buttare". Inizialmente la cartoleria (che all’epoca vendeva anche tabacchi e giornali) si sposta poco lontano, sulla Statale. Prima in un container e poi in una casetta d legno ("Comprata a spese nostre"). La nuova avventura non dura molto. "Abbiamo retto fino al 2014 – afferma la titolare –. Poi, al termine dell’emergenza, i Monopoli ci hanno revocato la licenza. Abbiamo chiuso il mutuo aperto per l’acquisto dell’attività e per la ristrutturazione e ci siamo fermati. Un disastro". Col passare degli anni, Giorgia e il marito Alessio Azzolini (titolare di un’azienda di impianti elettrici, la AZ Impianti, con sede negli stessi locali del nuovo Skarabokkio) si trasferiscono nel capoluogo. Un mese e mezzo fa, la decisione. "Abbiamo pensato di riprovarci – racconta Vergnani –. In realtà, l’idea l’ha avuta mio marito. Ci ho pensato e ho detto perché no. Ed eccoci qui, ripartiamo da via Foro Boario con cartoleria e articoli da regalo".

Questo volerci riprovare a tutti i costi assume anche un significato più profondo, legato ad affetti perduti ma indelebili nel cuore e nei ricordi. "Al vecchio Skarabokkio lavoravo con mio fratello e nostro padre ci dava una mano – ricorda –. In questi anni li ho persi entrambi. Ho pensato che riaprire fosse doveroso, un gesto importante sia per chi c’è che per chi non c’è più". Il primo cliente della ‘terza vita’ dello Skarabokkio fa capolino verso le 10. Caso vuole che sia proprio un ragazzo di San Carlo. "È un amico, è venuto a farci visita – conclude raggiante Giorgia –. E ne aspettiamo tanti altri". Parole di speranza sgorgate da cuori che nemmeno la furia della terra ha saputo scalfire, forti dell’impegno e della perseveranza di chi non ha mai mollato e non mollerà mai.