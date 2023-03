"Dalle minoranze solo polemiche Mi accusano di essere autoritario"

"Dalla minoranza solo polemiche pretestuose, allarmismi ed ora incitamento", sono parole pensati quelle che l’amministrazione comunale di Terre del Reno usa per rispondere all’opposizione a proposito del diniego di convocazione di un consiglio comunale riguardante punti oggetto di interrogazione. "Bisogna saper perdere. E’ sconcertante che dopo nove mesi la minoranza sia ancora in campagna elettorale, probabilmente perchè scottata da una sconfitta che non si aspettava – dice il sindaco Roberto Lodi - a Terre del Reno la sinistra ha investito molto sulla vittoria, purtroppo per loro i cittadini, nonostante la corazzata di nomi blasonati che si sono spesi, hanno scelto di rieleggermi e questo brucia ancora".

Non fa giri di parole il sindaco di Terre Del Reno per replicare agli attacchi ricevuti nei giorni scorsi sia sui giornali che sui social network. "Ritengo irrispettoso ed eccessivo ciò che è successo negli ultimi giorni, gridare incitando alle piazze – prosegue - non ci sembra corretto nei confronti dell’ente e dei cittadini". Parole del primo cittadino che si riferiscono a diversi commenti apparsi sulla pagina del gruppo di minoranza, appellandosi ora al capogruppo Francesco Margutti. "Lo invito a moderare ed a filtrare i commenti che senza titolo, troppo spesso creano disinformazione, allarmismi ed addirittura inviti, anche di rappresentanti di forze politiche, volti a sovvertire e mettere in dubbio l’istituzione eletta dai cittadini – dice - viene infatti esplicitamente messa in discussione la legittimità del mio incarico, dimostrando di disconoscere le più basilari regole della democrazia, contemporaneamente vengo accusato di essere autoritario, adesso però la misura è colma. Con il gruppo di Maggioranza, Terre Unite, stiamo seriamente valutando tutte le azioni da intraprendere".

E prosegue. "E’ solo polemica pretestuosa – aggiunge – Mi chiedo perché la minoranza non ricerchi un dialogo perlomeno con gli uffici comunali, forse perché temono di avere gli stessi riscontri forniti dal sottoscritto, infatti le risposte alle interrogazioni ed alle interpellanze sono per la stragrande maggioranza dei casi fornite su precise indicazioni dei dirigenti". E parla anche della richiesta al Prefetto. "Appena ricevuto la richiesta di convocazione abbiamo fornito risposta al gruppo ’Futuro Comune’ mettendo in copia il Prefetto – spiega il sindaco Lodi - ed evidenziando che il confronto ha avuto luogo senza mai essere stato limitato".