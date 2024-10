"Dalle nuove divise alle telecamere, investimento in sicurezza"

È durata circa un’ora la prima visita del prefetto Massimo Marchesiello alla caserma di via Tassoni, avvenuta ieri. Ad accoglierlo l’assessore alla Sicurezza Nicola Lodi, il comandante Claudio Rimondi, la vice comandante Monica Montanari e il personale del Corpo Terre Estensi.

È stata un’occasione per mostrare la nuova sede del Comando, le dotazioni del Corpo e tutti gli investimenti realizzati durante la giunta Fabbri, tra cui l’ultimo ottenuto con i fondi Pnrr-Pinqua che vedrà la riqualificazione del primo piano della caserma e la realizzazione di una nuova sala riunioni con servizi collegati, in cui ci sarà ampio spazio per la formazione degli agenti. Il comandante ha mostrato, la stanza adibita per il foto segnalamento, i locali all’avanguardia in cui vengono ospitati Foras, Aaron e Chloe, preziosi aiutanti a quattro zampe dell’unità cinofila, la sala che ospita il poligono virtuale in cui gli agenti possono esercitarsi simulando situazioni che possono trovarsi a fronteggiare, le due celle in cui vengono trasferiti i soggetti in stato di fermo, i nuovi mezzi mobili (tra cui le moto acquistate lo scorso anno con un investimento di 144mila euro) e la sala operativa in cui gli agenti monitorano le varie zone della città sorvegliate dalle telecamere, comprese le nuove del progetto Tia. Il prefetto ha avuto modo di incontrare il personale dell’Esercito dell’operazione Strade Sicure, ospitato in via Tassoni. "Una preziosa occasione per mostrare al prefetto tutti i passi avanti che sono stati fatti in questi anni in materia di sicurezza – ha spiegato Lodi – dalle nuove divise alle dotazioni, dalle telecamere alla caserma stessa, baluardo di legalità in un quartiere che è diventato il simbolo della rinascita di Ferrara. Siamo orgogliosi di questo luogo e dei nostri agenti, che svolgono un ruolo fondamentale per la sicurezza di tutti, e credo che anche il Prefetto sia rimasto colpito positivamente da una delle caserme più all’avanguardia d’Italia". "Ringrazio il prefetto per la visita – ha ribadito Rimondi –. In questo modo ha avuto la possibilità di toccare con mano il lavoro che svolgiamo quotidianamente, non solo sul territorio ma anche all’interno dei locali di via Tassoni. Gli agenti sono una grande squadra, motivata e preparata, che ogni giorno si impegna a fare la differenza per i cittadini di Ferrara".