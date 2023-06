"Dalle pale ai libri, ecco la nostra maturità"

I ragazzi alluvionati, a differenza dei loro compagni, sosterranno solo l’orale agli esami di maturità. In provincia di Ferrara sono meno di una decina e solo quelli che frequentano l’Istituto "Rita Levi Montalcini", che comprende il Liceo scientifico e l’Ipsia ad Argenta, Ragioneria e Periti elettrotecnici a Portomaggiore. Ne abbiamo incontrati alcuni di loro, raccontano storie complicate ma con fierezza e coraggio, senza cadere nella retorica dell’autocommiserazione. Storie come quella di Rachele Soglia, 19 anni, studentessa del Liceo di Argenta a scienze applicate, quindi senza latino ma con informatica. E’ di Lavezzola, uno dei paesi romagnoli colpiti dall’ondata di maltempo.

"Nel mio paese – dice Rachele – si è allagato soprattutto la parte dell’insediamento dell’Unigra, una delle aziende più grandi, nell’area produttiva lungo la strada verso Conselice. La fabbrica ha fatto da barriera per il centro abitato. Per una settimana c’è stato l’allarme di evacuazione, finché è scattata sul serio e siamo dovuti andare via per una settimana. Quindi i miei genitori, io e i mei due fratelli e mia nonna, che ha novantadue anni, siamo stati sfollati a Marina Romea, dove i miei genitori hanno una seconda casa; altrimenti saremmo dovuti andare ad Argenta, ospitati in una palestra".

La convivenza con l’alluvione e gli studi è stato complicato. "Dal 17 maggio erano interrotte tutte le strade tranne quella per Argenta e dal 20 tutti hanno dovuto abbandonare il paese. I primi due giorni sono stata a casa da scuola, nei successivi i miei genitori si sono sacrificati per consentirmi di arrivare pronta alla maturità: facevamo 55 chilometri all’andata e altrettanto al ritorno da Marina Romea ad Argenta, fino al 26 maggio, quando è stato possibile tornare a casa. Studiare in questa situazione è stato difficile. Ho trovato comprensione da molti insegnanti. Per esempio non solo il viaggio, ma anche il disagio di non disporre dell’acqua corrente e della luce per diverse ore. Senza contare l’ansia".

Rachele comincia gli esami domattina (mercoledì 28): "Faccio solo gli orali. Sono la prima". Farà solo gli orali anche Carmine Cestara, un giovane di 18 anni di Longastrino, la parte ravennate, essendo un paese tagliato in due a livello amministrativo, in coabitazione con il comune di Argenta. Carmine è uno studente brillante di Ragioneria, quindi studia a Portomaggiore. "L’alluvione è arrivata ad Alfonsine, ma non ai livelli catastrofici di Conselice, che dista appena 20 minuti di auto. I miei compagni di classe mi invidiano, sono l’unico a non fare gli scritti e a dire il vero mi è dispiaciuto. Allo scritto si portava economica, che è uno dei miei punti di forza: mi avrebbe aiutato nella media finale. E’ un’esperienza un po’ strana, mi sembrava che tutti gli anni in cui ho studiato fossero buttati via". "Tutti noi che abbiamo fatto lo scritto abbiamo pensato a lui", racconta il suo amico del cuore Alessandro Federici.

Franco Vanini