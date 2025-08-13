Dalle proteste ai divieti. Stop a camion e trattori

Dalle proteste dei residenti contro trattori e camion che sfrecciavano in via Napoleonica ai fatti. Da lunedì scorso è entrata in vigore una limitazione dei mezzi in transito su via Napoleonica. Riguarda tutti i veicoli che a pieno carico superino le 3,5 tonnellate di peso. E’ una svolta. Cambia le abitudini, dei mezzi pesanti che attraversavano il quartiere residenziale, sul quale si affaccia anche l’importante centro sportivo Bihac. Era diventata la strada scelta dei mezzi pesanti per raggiungere la strada provinciale Virgiliana. Ma i residenti non hanno affatto accettato i disguidi e i pericoli. Hanno moltiplicato le segnalazioni al Municipio. Che ha risposto. La misura che è stata adottata. Spiega il Comune "va nella direzione di tutelare gli utenti deboli della strada, ma anche di limitare le emissioni di particelle sottili e rumori dovuti al passaggio indiscriminato di mezzi pesanti lungo una via che ha caratteristiche particolari, tipiche di una via residenziale". Il provvedimento ha natura permanente. E’ strettamente legata a quanto avvenuto nelle scorse settimane nella parallela via Borgatti, con i lavori a ridosso del semaforo e la "scelta" dei conducenti di trattori e camion di percorrere in alternativa via Napoleonica: "Abbiamo ricevuto richieste da parte dei residenti, ed abbiamo verificato l’aumento sostenuto del traffico pesante lungo via Napoleonica – spiega il comandante della Polizia locale dell’Alto Ferrarese, Stefano Ansaloni –. L’incremento del transito ha interessato una strada che deve rimanere "residenziale", per via di alcune caratteristiche: la presenza di molte abitazioni, del centro sportivo "Bihac", con la frequentazione di numerose associazioni sportive e il frequente attraversamento delle strisce pedonali da parte di atleti, tra i quali molti bambini". "L’intensificarsi del traffico ha portato con sé anche l’aumento del numero di mezzi pesanti che devono immettersi sulla strada provinciale – continua Ansaloni – attraverso un incrocio che, a differenza di via Borgatti, non è semaforizzato!. La Polizia Locale assicura ‘controlli serrati". La Polizia Locale assicura che si occuperà di monitorare costantemente la situazione, garantendo il rispetto del nuovo provvedimento attraverso controlli mirati. Sono previste delle deroghe al divieto: potranno continuare a circolare alcuni veicoli pesanti, come quelli dei fornitori delle attività commerciali e delle aziende situate lungo la via. Tali mezzi, tuttavia, dovranno essere in grado di documentare e dimostrare la necessità del loro passaggio durante gli eventuali controlli da parte delle forze dell’ordine.

Claudia Fortini