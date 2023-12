Dalle puntate in tv ai sequestri del gip

1 I servizi

Tra dicembre 2022 e maggio 2023 in almeno dieci puntate di Striscia la notizia sono stati mandati in onda servizi sull’operato dell’azienda Star Italia, definita da alcune persone intervistate anche "impresa fantasma", che "prende i soldi degli anticipi e li porta all’estero". Mostrando una sede spoglia, per dimostrare il fatto che si trattasse di una "scatola vuota", quando in realtà si stavano trasferendo una una sede più grande.

2 I sequestri

A seguito dell’apertura di un’inchiesta da parte della procura contro Antonio Ricci e Max Laudadio,

il gip Carlo Negri ha accolto la richiesta di sequestro, tramite oscuramento,

di 9 puntate della trasmissione tv,

mentre una era già stata tolta dalla produzione.