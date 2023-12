Dalle strade al granchio blu. Regione e Camera, patto per la crescita

Messa in sicurezza della Superstrada Ferrara-Mare, della Statale 3bis ‘Tiberina’ (E45) e della Statale 309 Romea, attivazione della Zona logistica semplificata, destagionalizzazione dei flussi turistici, incentivi alle imprese, lotta al granchio blu. Questi i temi al centro dell’incontro di ieri tra la giunta della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna e l’assessore a mobilità e trasporti della Regione, Andrea Corsini. "Crediamo – ha spiegato – nelle Camere di commercio, interpreti dei bisogni e degli interessi economici sul territorio, e puntiamo sul loro operato e sulla loro stretta sinergia con le organizzazioni imprenditoriali per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti. Sulla questione granchio blu, a breve, incontrerò in Camera di commercio le associazioni di categoria". Misure ed azioni, quelle concordate con l’ente camerale, "per una maggiore competitività delle imprese agendo sulle leve dell’innovazione e sulla trasformazione digitale, del credito e del sostegno all’export, sulla semplificazione e su nuovi modelli di fruizione turistica e culturale. In questa prospettiva – ha concluso Corsini – la Regione è consapevole della necessità ed importanza di collaborare in modo trasparente e costruttivo con tutti gli enti intermedi e gli attori presenti sul territorio, a partire dalla Camera di commercio, naturale punto di riferimento istituzionale sul territorio in materia di sviluppo economico, attrattività territoriale e competitività". Di "sinergie con altri soggetti, come Unioncamere e Regione Veneto", ha parlato Giorgio Guberti, presidente della Camera di commercio, "le quali potrebbero essere decisive per ottenere la messa in sicurezza e il miglioramento della Statale Romea, ormai improcrastinabile".