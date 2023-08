Dalle vie al Mazza, esercito ‘verde’ "Dopo di noi non cresce più l’erba"

C’è Giulia che sembra lavorare di cesello – la visiera calata sul volto, avvolta in una tuta arancione – mentre taglia l’erba lungo il filo del marciapiede su Corso Ercole I d’Este. Al suo fianco, qualche metro più in là, una collega ’anziana’ che con una ramazza di saggina pulisce la strada. Fanno parte di Albaverde, azienda della cooperativa Giulio Bellini, capofila di Ati (associazione temporanea d’imprese) che conta altre cinque ditte che si stanno occupando – forti di un esercito di 60 persone che ogni giorno entrano in azione nelle strade di Ferrara – di tagliare l’erba, strappare via il degrado e dare un volto pulito alla città. Giulia lavora di fino perché tutto dovrà essere perfetto in vista del Ferrara Buskers Festival, strade pulite, un bel biglietto da visita per migliaia di persone che sbarcheranno per inseguire il filo della musica. Bastano i numeri per tradurre il lavoro che da giorni porta avanti questa task force del verde che lavora per Ferrara Tua. Circa un milione e 250mila euro di risorse aggiuntive investite, raddoppiate le risorse per il diserbo. Raddoppiati gli interventi di potatura, oltre il 60% di sfalci aggiuntivi. E’ la fotografia del nuovo piano verde che l’Amministrazione, con la società partecipata, ha approntato, soprattutto in vista degli interventi che sono stati portati a termine e ancora si svolgono in questa lunga estate.

Oltre le cifre ci sono i volti, come quello di Giulia. E di Fabrizio Vecchi, direttore di Albaverde azienda che ha sede legale a Filo d’Argenta, il nucleo operativo è invece a Bondeno da dove partono uomini e mezzi. Ama il suo lavoro Vecchi, al volante da un cantiere all’altro, al suo fianco Andrea Loberti, un tecnico. E’ lui il responsabile che si occupa in maniera diretta dei cantieri sparsi per la città. "Operiamo in tutta la provincia – riprende il direttore –, siamo noi tra l’altro ad occuparci della manutezione dello stadio Mazza, da 20 anni curiamo il manto erboso dell’impianto dove sono state giocate le imprese gloriose della nostra Spal e purtroppo anche le pagine amare, dalla promozione alla retrocessione. Comunque vada noi siamo lì, a sistemare il tappeto erboso".

Una lunga storia come quella della cooperativa Giulio Bellini, 250 soci che lavorano oltre 5.000 ettari di terreno. Data di nascita, 1945, tanto tempo fa. In quell’anno nasceva la cooperativa agricola braccianti Giulio Bellini – questo il nome completo, già una tradizione –, un gruppo di uomini e donne che fa della produzione agricola la sua più importante attività. Dai cereali ai prodotti frutticoli e vinicoli di alta qualità. Innovative le tecniche, il denomicatore comune è la lotta integrata. Di nuovo Fabrizio Vecchi: "Quest’anno, il paradiso dell’erba alta. La pioggia continua, poi le alte temperature, siamo ormai sotto la volta di un clima tropicale. E l’erba cresce rigogliosa. Noi tagliamo, bastano pochi giorni e quella spunta di nuovo".

Le squadre di Albaverde stanno intensificando i lavori nelle vie del centro storico mentre scorre il conto alla rovescia. Il 23 comincia il Ferrara Buskers Festival, dovrà essere tutto pronto. Ancora qualche numero. Nel dettaglio. Se fino al 2020 le risorse complessivamente stanziate erano di 2.895.000 euro, da quest’anno aumenteranno a 4.153.000 euro. Si tratta di una somma comprensiva sia della parte in quota corrente sia di quella in quota capitale, con un incremento di 1.258.000 euro, il 43% in più. Circa 3milioni di euro dell’ammontare complessivo per il potenziamento degli sfalci nei parchi storici (piazza Ariostea, parco Massari, Pareschi, Giardino Palazzo Diamanti) e nel parco urbano.

Mario Bovenzi