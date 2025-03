"Dall’energia ai dazi, sbalzi che gravano sull’intera filiera"

Marco Amelio è il presidente di Ascom Confcommercio. Traccia un’analisi della situazione, un quadro contraddistinto da una serie di punti critici. Tra questi l’inflazione, il caro-energia, l’incubo dazi in vista.

"E’ chiaro – precisa – che il confluire di una serie di fattori finisce per pesare in maniera decisa sulle famiglie e sulle imprese. Sono tutti elementi che concorrono a creare incertezza, frenano i consumi, rallentano gli investimenti". Incertezza che rappresenta una delle paure maggiori per chi fa impresa. "Sì, l’inflazione non è certo ai livelli che abbiamo visto nella precedente ondata – riprende Amelio –, così come il caro energia non si attesta certo sui rincari folli del 2022. Ma questi due fattori insieme, come succede ora, concorrono a creare un clima non certo positivo per l’economia di un Paese".

Una spirale negativa, alla quale concorre poi il rischio che l’America faccia sul serio e metta i dazi sui prodotti made in Italy. "In Italia, nella nostra provincia, ci sono imprese che lavorano in modo deciso con i mercati esteri – sottolinea Amelio –. Anche in questo caso i dazi sono da una parte un freno alle esportazioni, dall’altra in un’economia planetaria, dove tutto è legato, danno un’ulteriore spinta verso l’alto ai prezzi finali. Siamo davanti ad una filiera dove si registrano forti sbalzi, dalle materie prime, fino al prodotto finale. Il cui prezzo viene condizionato in modo pesante".

Qualche dato per la città di Ferrara. Nel 2024 la crescita dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (al lordo dei tabacchi), è stata del +1,3% rispetto al 2023 (+1,0% in Italia e in Emilia-Romagna), con un trend alla crescita che negli ultimi mesi si è un po’ accentuato. I prezzi dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto accelerano la crescita su base tendenziale (dal +1,4% di ottobre a +2,5%, quando a livello nazionale, pur in aumento, la variazione si ferma al +1,6%). La risalita del tasso di inflazione, calcolata su dodici mesi, risente in primo luogo dell’accelerazione dei prezzi dell’energia. La dinamica tendenziale dei prezzi dei beni evidenzia anche a Ferrara una nuova accelerazione (da +0,2% di novembre 2024 a +1,0% di gennaio), mentre quella dei servizi rallenta (da +3,4% a +2,8%). A Ferrara l’inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, vale un +2,1% (contro il 2,5% di ottobre), mentre in Italia rimane più bassa (+1,8%).