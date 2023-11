Dall’epoca romana ai giorni nostri. Viaggio nella frazione di Casaglia

Al via, nella residenza Municipale di Ferrara, la mostra sulla storia di Casaglia, un viaggio itinerante nel passato della frazione dall’epoca romana fino a oggi. L’esposizione a partire da oggi E fino all’11 dicembre, nella Sala dell’Albo Pretorio, negli orari di apertura al pubblico del Municipio.

La mostra, a cura di Maria Luisa Mastella (ex presidente Pro Loco Casaglia) e Marco Tironi, esperto della storia della frazione, è arricchita da documenti originali, reperti e oggetti storici molto antichi, di proprietà di Tironi stesso. Il lavoro è stato pensato per chiunque volesse rivivere i momenti salienti di numerosi periodi storici, per i più giovani e per coloro che hanno scelto Casaglia come luogo e comunità in cui vivere - pur provenendo da altri luoghi - e che quindi non ne conoscono la storia. Al taglio del nastro è intervenuto il sindaco Alan Fabbri che ha visitato la mostra e fatto un brindisi con tutti i partecipanti al momento inaugurale, tra i quali una folta rappresentanza di residenti della frazione di Casaglia. "Quest’estate – ricorda il sindaco Alan Fabbri –, in occasione della sagra del mitico Balanzon, la mostra è stata prima annunciata e poi ospitata nei locali delle ex scuole, ora siamo felicissimi di dare continuità al progetto di valorizzazione della storia locale, ospitandola a palazzo Municipale. Grazie alla Pro Loco, a Marco Tironi e Maria Luisa Mastella per questa iniziativa e grazie a tutta la comunità di Casaglia che oggi espone affascinanti testimonianze del suo passato nella Casa Comunale, la casa di tutti. E tutti oggi sono invitati a percorrere questo viaggio indietro nel tempo alla scoperta della storia di questa meravigliosa frazione". "Esporre questa mostra nella Residenza Municipale – ha affermato il vicesindaco Nicola Lodi – è per noi un grande privilegio. Ci permette di conoscere il passato di una frazione molto importante e, soprattutto, di valorizzarne il territorio. Ringrazio la Pro Loco di Casaglia, Maria Luisa Mastella e Marco Tironi, che con il suo immenso lavoro è riuscito a documentare ritrovamenti archeologici e a ricostruire l’attività nella zona nelle diverse età storiche, dai romani e dal Medioevo fino all’età moderna". "Ringrazio l’Amministrazione Comunale – spiega Maria Luisa Mastella – e tutti coloro che visiteranno la mostra. Terminata la ristrutturazione della ex scuola elementare da parte dell’Amministrazione - che ospitava la Pro Loco - la nostra idea è quella di esporre i lavori come “prima pietra” di un mini museo dei Ricordi".