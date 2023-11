Dall’hockey al libro di poesie. Le riflessioni di Andreoli

BONDENO

"Durante, poi ora" è questo il titolo del libro dei poesie di Francesco Andreoli che sarà presentato questa mattina, alle 10, alla Sala 2000 di viale Matteotti a Bondeno. Ci sono parole che attraversano la vita, si fermano, osservano, continuano a vivere perché sono esperienza, perché sono esperienze condivise di un’identità che sa farsi ‘tante identità’. Francesco Andreoli è il presidente dell’Hockey Club Bondeno, quanta basta per essere già un leader. Eppure tra le pagine si muove in punta di piedi, in silenzio e come dice Luca Palazzi, vice pressidente dell’Avis,coach trainer che si occupa di crescita personale e che oggi presenterà il libro: "Francesco ritrova così la passione della scrittura e che lo aiuta ad affrontare i momenti di criticità dai quali escono poesie. Ritrovate nei cassetti o nuove, che rivede e continua a scrivere, fermandole in un libro. Una raccolta – aggiunge Palazzi - che ha tre momenti appunto, come il titolo: durante, poi, ora, che

rappresentano momenti della vita dove rincontra la figura paterna che aveva una passione per la lettura. Scopre punti di incontro e riesce a fare un proprio un viaggio interiore che traduce anche in queste poesie".

cl.f.