Dall’incendio alla rinascita. Il Bagno Delfinus riapre

A giorni riaprirà il Bagno Delfinus di Lido degli Scacchi. A dare la bella notizia è la stessa titolare Sara Bonazza, pronta ad accogliere i propri clienti in una struttura completamente rinnovata, dopo il rogo di origine dolosa che l’aveva colpita tra il 7 e l’8 settembre dello scorso anno. Le fiamme avevano completamente divorato lo stabilimento, di cui erano rimaste solamente la struttura in metallo e il tetto. Ma la titolare, nonostante l’accaduto, non si è persa d’animo.

Una volta disposto il dissequestro dello stabilimento da parte della Procura, nel dicembre scorso sono cominciati gli interventi per il ripristino. Un’opera non certo facile, considerando che della precedentemente struttura balneare non era praticamente rimasto nulla: è stato necessario risistemare le pareti, la cucina, gli impianti, gli interni. Tutto, per arrivare pronti per la stagione balneare che a breve entrerà nel vivo: "Sono veramente felice di poter annunciare che tra pochi giorni il Bagno Delfinus riaprirà, una volta terminati gli ultimi ritocchi – afferma Sara Bonazza -. Un risultato che è stato reso possibile grazie al sostegno del mio assicuratore, WebAssicura di Di Munno, e all’impresa che ha lavorato per riportare una nuova vita lo stabilimento. Non posso che ringraziare sentitamente tutti. Nella sfortuna che ci ha colpito, posso dire che ha funzionato tutto celermente, tra adempimenti burocratici e lavori, con la consapevolezza delle tempistiche piuttosto strette per arrivare pronti alla stagione".

L’incendio che ha interessato lo stabilimento nel settembre dello scorso anno, come detto, è stato di origine dolosa e attualmente le indagini sono ancora in corso e la titolare della struttura si è costituita parte civile. Nell’attesa di notizie, ora Sara Bonazza si appresta ad accogliere nuovamente i propri clienti: "Clienti che – prosegue – non mi hanno mai abbandonata. In questi giorni hanno ripreso a frequentare la spiaggia e presto potremo tornare ad ospitarli in uno stabilimento completamente rinnovato. Sono stati loro a darmi la forza di andare avanti, assieme ai colleghi degli altri stabilimenti balneari che, da subito, mi hanno espresso solidarietà e mi sono stati vicino in questi mesi complicati. Il loro sostegno è stato molto importante e mi ha dato tanta energia e voglia di riprendere l’attività. E sono estremamente felice, oggi, di poter annunciare che a breve riapriremo, con rinnovato entusiasmo per la stagione balneare ormai alle porte".

