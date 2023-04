Dall’inizio dell’anno più di 150 profughi

Dall’inizio dello anno, sono più di 150 i migranti arrivati in provincia di Ferrara, sugli oltre trentaduemila sbarcati sul territorio nazionale nello stesso periodo. Numero che fa salire a 820 circa le persone che sono state sistemate negli alloggi a disposizione e nelle strutture che nel frattempo sono state adibite a questa accoglienza. Numeri in sensibile crescita rispetto allo scorso anno. Basti pensare che in Italia nello stesso periodo del 2022, il numero degli sbarchi era a quota 7.928.