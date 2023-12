Dallo spaccio all’estorsione

L’inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Roberto Ceroni, era scaturita dal tentato omicidio di Stephen Oboh, membro del clan rivale delle Eiye scampato a un agguato a colpi di machete avvenuto nell’estate del 2018 in via Olimpia Morata. Le indagini su quel fatto di sangue sollevarono il velo sulla presenza dei clan nigeriani in città e sui loro contrasti per il controllo del territorio. Ne scaturirono i trentuno arresti dell’operazione Signal per i reati di associazione mafiosa, spaccio ed estorsione.