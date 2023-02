Dallo sport al ballo, la passione è per sempre

UNA PASSIONE PER SEMPRE

Nella classe 4ª B della scuola primaria Tumiati gli alunni si sono confrontati sulle loro passioni. Andiamo a leggere la loro bella prova per il nostro campionato di giornalismo.

Secondo noi le passioni sono fondamentali per essere felici e per completarsi. Sono indispensabili per entrare in sintonia con noi stessi. Senza le passioni i ragazzi si sentono vuoti e spesso annoiati. Alcuni studi scientifici confermano che avere un hobby è importante, è l’antidoto ai mali della solitudine, dell’ansia, della malinconia. Una passione può essere qualsiasi cosa: leggere un libro, scrivere un diario, fare sport o suonare uno strumento

Ognuno ha una passione e la nostra è la ginnastica artistica. Quando entriamo in palestra è come se entrassimo in un altro mondo. Nel momento in cui ci alleniamo, ci concentriamo molto e ci impegniamo al massimo!

Il nostro sport è fantastico come i nostri allenatori Sara e Cristiano che insegnano presso la palestra PGF di Ferrara! Sono bravissimi

Iris e Anna

Giochiamo nella stessa squadra di calcio nella polisportiva Acli San Luca San Giorgio. Il predecessore del calcio attuale sembra collocarsi fra il II e il III secolo a.C. in Cina dove, durante l’allenamento militare, si utilizzava una palla di piume, capelli di donna e canne di bambù, che veniva spinta con i piedi per rafforzare la muscolatura dei soldati. La data storica cui si fa risalire la nascita del gioco del calcio moderno è il 26 ottobre del 1863 in Inghilterra.

Elia, Luca, Rayyan ed Elia C.

Io pratico l’atletica leggera. Per me è uno sfogo e mi libera da tutti i pensieri. Pratico questo sport da quando avevo 7 anni

Tommaso

Ho deciso di iscrivermi nella Scuola Basket Ferrara da alcuni mesi. Mi diverto molto perché è un gioco competitivo e di squadra.

Matteo

Ho la passione per il nuoto da quando ho 5 anni, mentre Jodie ha iniziato due anni fa. Stare nell’acqua mi svuota la mente e mi regala grandi emozioni.

Luca

Facciamo danza da due anni. Alice e Matilde fanno danza moderna e frequentano la palestra V.Bo SSD di via Bologna a Ferrara. La palestra esiste da trentasei anni. La danza moderna nasce nel diciannovesimo secolo in contrapposizione alla danza classica. Per essere bravi nella danza moderna servono precisione, ritmo, energia, espressività, impegno e determinazione

Alice, Matilde e Martina

Io faccio Hip-hop nella palestra B. Family di via Toscanini. Quando mi alleno mi sento a mio agio. La danza hip- hop è uno sport di passione e tanto allenamento. Si preparano balletti e gare, spettacoli e saggi. La mia insegnante si chiama Barbara.

Martina

Ho provato a ballare per riuscire a sentirmi me stesso. L’hip-hop mi piace molto e mi diverte farlo. Ballare è molto bello ed è un modo per rilassarmi e non pensare troppo a tutte le preoccupazioni. -

Nicolas